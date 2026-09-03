MAMMOTION LUBA 4 AWD a IFA 2026, il robot tagliaerba che cura anche i bordi

Il mercato dei robot tagliaerba sta entrando in una fase in cui non basta più dimostrare che una macchina è in grado di muoversi autonomamente sul prato. La vera sfida riguarda la qualità del risultato finale, soprattutto quando ci sono ostacoli, terreni irregolari, alberi, bordi difficili da raggiungere o superfici particolarmente estese. È proprio su questi aspetti che MAMMOTION ha deciso di concentrare la propria attenzione a IFA 2026, dove presenta la nuova serie LUBA 4 AWD destinata agli utenti privati e la piattaforma professionale Maston, pensata invece per la gestione robotizzata di grandi aree verdi.

Le due soluzioni rappresentano una prima anticipazione della generazione di prodotti MAMMOTION prevista per il 2027 e condividono un obiettivo preciso: rendere il taglio autonomo più accurato e meno dipendente dagli interventi manuali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

LUBA 4 AWD punta sui prati più complessi

La novità principale per il pubblico consumer è LUBA 4 AWD, un robot progettato per andare oltre il semplice taglio della parte centrale del prato. MAMMOTION ha infatti lavorato soprattutto sulla capacità di affrontare gli elementi che normalmente rappresentano i punti deboli dei robot tagliaerba, dalla navigazione negli ambienti complessi fino alla gestione dei bordi.

Alla base del sistema c’è la tecnologia di navigazione Tri-Fusion, affiancata da un sistema di rilevamento composto da quattro telecamere rivolte verso la parte anteriore, laterale e posteriore del robot. A queste si aggiungono LiDAR a 360° e NetRTK, creando una configurazione ridondante pensata per mantenere la precisione del posizionamento anche quando le condizioni ambientali diventano meno favorevoli.

Secondo MAMMOTION, questa combinazione permette a LUBA 4 AWD di continuare a orientarsi correttamente anche in presenza di una fitta copertura degli alberi o in condizioni di illuminazione ridotta. Le informazioni raccolte dai diversi sensori vengono utilizzate per riconoscere gli ostacoli e modificare in tempo reale il percorso. La precisione della navigazione non è però l’unico aspetto sul quale l’azienda ha concentrato il lavoro.

Sterzo indipendente per proteggere il prato

Un’altra delle caratteristiche su cui MAMMOTION pone l’accento riguarda il comportamento del robot durante le manovre. LUBA 4 AWD utilizza infatti lo sterzo indipendente delle ruote anteriori e la marcia bidirezionale, una soluzione che permette di cambiare direzione senza ricorrere necessariamente alle classiche inversioni a U.

Il sistema è stato sviluppato per ridurre gli effetti delle rotazioni sul posto, che possono lasciare segni sul prato soprattutto quando il terreno è delicato. Le ruote seguono invece traiettorie più regolari, con l’obiettivo di limitare lo slittamento e la formazione di tracce visibili sull’erba. È un dettaglio apparentemente secondario, ma proprio questi particolari possono fare la differenza quando il robot viene utilizzato con frequenza e il risultato estetico del prato diventa importante quanto la semplice rimozione dell’erba.

Il problema dei bordi non viene più lasciato al decespugliatore

Uno dei limiti più comuni dei robot tagliaerba rimane la gestione del perimetro. Anche quando la superficie principale viene lavorata autonomamente, spesso è necessario intervenire manualmente lungo muri, recinzioni e bordure. Con LUBA 4 AWD, MAMMOTION prova a ridurre anche questo passaggio attraverso un accessorio dedicato al taglio dei bordi. L’obiettivo è permettere al robot di lavorare più vicino agli elementi perimetrali e ottenere una copertura più completa, diminuendo così la necessità di utilizzare successivamente un decespugliatore a filo.

La disponibilità e le caratteristiche dei diversi modelli della serie LUBA 4 AWD potranno comunque cambiare in base al mercato. MAMMOTION comunicherà prezzi e disponibilità nei diversi canali nel corso dell’anno.

Maston porta la robotica nel giardinaggio professionale

Accanto alla gamma destinata agli utenti privati, MAMMOTION sfrutta IFA 2026 per presentare Maston, una piattaforma sviluppata per il taglio robotizzato professionale e pensata per lavorare su superfici decisamente più ampie. In questo caso il robot rappresenta soltanto una parte del sistema. Maston integra infatti anche strumenti per la gestione della flotta, permettendo di coordinare più macchine attraverso la piattaforma MAMMOTION Fleet Management.

Da un unico pannello di controllo è possibile gestire la flotta, monitorare le attività di taglio e accedere alla diagnostica da remoto. Un’impostazione che guarda soprattutto alle aziende e ai professionisti che devono occuparsi quotidianamente di parchi, aree verdi e grandi superfici. Anche Maston utilizza il sistema di percezione Tri-Fusion 2.0, progettato per mantenere un posizionamento preciso e consentire una pianificazione affidabile dei percorsi anche quando il robot deve affrontare terreni estesi e impegnativi.

Due sistemi di taglio per esigenze differenti

MAMMOTION ha previsto inoltre due configurazioni differenti dell’apparato di taglio, pensate per adattarsi a scenari di utilizzo diversi. Maston Rotary è destinato soprattutto alla vegetazione più fitta e agli interventi di sfalcio pesante, compresi quelli su aree incolte. Maston Flail, invece, è orientato alla manutenzione di tappeti erbosi più fini, dove la qualità della finitura assume maggiore importanza.

La piattaforma è stata progettata anche pensando alla manutenzione quotidiana. Il robot utilizza infatti una struttura modulare nella quale componenti come dischi di taglio, sensori, ruote e batteria possono essere sostituiti attraverso interfacce a sgancio rapido.

Ricarica rapida da 500 W

Per le attività professionali continuative, un altro elemento fondamentale è il tempo trascorso lontano dal lavoro per la ricarica. Per questo motivo Maston viene accompagnato da una stazione di ricarica rapida da 500 W, progettata per ridurre gli intervalli necessari prima di poter rimettere in funzione i robot. La combinazione tra ricarica rapida e gestione centralizzata della flotta punta quindi a mantenere operative più macchine durante l’intera giornata, soprattutto negli scenari professionali in cui la produttività rappresenta uno degli aspetti più importanti.

La serie Maston è già disponibile in preordine presso distributori autorizzati in Europa e Australia, mentre modelli e specifiche possono variare in funzione del mercato.