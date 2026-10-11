Volantino Lidl 8-14 ottobre: Singer, Bosch e planetaria a 99€

Il volantino Lidl valido dall’8 al 14 ottobre 2026 ha una particolarità che conviene tenere a mente, perché il reparto cucina e casalinghi non compare subito sugli scaffali ma arriva solo da lunedì 12 ottobre, quattro giorni dopo l’avvio generale del catalogo. La selezione è ampia e si apre con una campagna Silvercrest dallo slogan “Innovativo. Intuitivo. Semplice.” costruita attorno a tre prodotti proposti a 99€ ciascuno. Si tratta di una macchina da cucire Singer, di un aspirapolvere Bosch e di un’impastatrice planetaria, affiancati da decine di articoli dai prezzi molto contenuti che spaziano dai piccoli elettrodomestici agli accessori per la tavola e per il bucato.

Cucito, pulizie e stiro con i primi prodotti da 99€

Nella pagina dedicata al cucito il posto d’onore spetta alla macchina da cucire Singer a 99€, presentata come “prezzo imbattibile”. Ha un telaio in metallo rinforzato, l’asola automatica in 4 fasi, 101 applicazioni di punti e la lunghezza del punto regolabile, con accessori già inclusi. Chi preferisce qualcosa di più essenziale trova anche la versione portatile firmata sempre Singer a 9,99€, anch’essa con accessori in dotazione. Il reparto si chiude con il set filo da cucito da 20 o 40 pezzi oppure il set per taglio e cucito da 144 pezzi a 4,99€, oltre a una confezione di 18 mollette W5 a 0,99€.

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Sul fronte delle pulizie di casa l’offerta principale è l’aspirapolvere Bosch a 99€, con una potenza di 900 W e la bocchetta per fessure e tessuti compresa nella confezione. Accanto c’è il mini aspirapolvere ricaricabile Cleanmaxx a 17,99€, un 3 in 1 che aspira, soffia e funziona anche per il sottovuoto, con batteria agli ioni di litio da 1.800 mAh e cavo USB incluso. Per il bucato arriva il ferro da stiro con caldaia Silvercrest a 39,99€, da 2.400 W, con serbatoio da 1,3 litri, pressione del vapore di 5 bar e getto variabile fino a 130 g/min. La temperatura si regola su 3 livelli e nella scatola ci sono due filtri anticalcare. Completano la proposta l’asse da stiro da tavolo W5 a 12,99€, con superficie in puro cotone e rivestimento rimovibile in tre strati, e il set di sacchetti sottovuoto per vestiti W5 a 9,99€, dieci pezzi in due formati con pompa a mano.

Impastatrice, friggitrice ad aria e altri piccoli elettrodomestici

Il pezzo forte della cucina è l’impastatrice planetaria Silvercrest con frullatore e tagliaverdure a 99€. Monta un motore da 600 W, una ciotola per impastare da 4 litri e una bilancia integrata, con un display che gestisce timer e pesatura. In dotazione ci sono dieci ricette e tutti gli accessori. Tra gli apparecchi più compatti spicca la mini friggitrice ad aria calda Silvercrest a 19,99€, da 1.000 W, con regolazione continua della temperatura da 80 a 200 °C e cestello Cool Touch da 2 litri. A completarla c’è lo stampo in silicone dedicato a 1,99€, che resiste da 40 gradi sotto zero fino a 250 °C.

Il frullatore a immersione Silvercrest con funzione Smart Speed, da 1.000 W, costa 17,99€ e include un recipiente graduato da 700 ml insieme a cinque ricette. Per la colazione ci sono due alternative. La tostiera Silvercrest da 750 W a 12,99€ offre una spia di controllo della cottura e cinque consigli di ricette, mentre il tostapane Russell Hobbs da 850 W, proposto a 29,99€, ha fessure extra larghe, sistema di sollevamento, funzione scongelamento e griglia scaldapanini.

Tavola, dispensa e disponibilità nei negozi

La sezione più fornita per numero di articoli riguarda tavola e conservazione. Il servizio di posate Silvercrest da 20 pezzi costa 14,99€ e comprende quattro cucchiai, quattro forchette, quattro coltelli, quattro cucchiaini e quattro forchette da dessert. Il set di calici o bicchieri da 6 pezzi è a 9,99€, le tazze o i bicchieri termici da 2 o 3 pezzi a 5,99€ e il ceppo portacoltelli magnetico, venduto senza coltelli, a 19,99€. I coltelli da cucina con custodia protettiva, da uno o due pezzi, partono da 1,99€, mentre la coppia di spruzzatori per olio e aceto da 120 ml costa 6,99€. Per frigo e dispensa ci sono i tre contenitori salvafreschezza da 0,55, 1 e 1,6 litri, resistenti da 20 gradi sotto zero a 100 °C, a 4,99€, le cinque ciotole in vetro con coperchio a 6,99€ e il contenitore per microonde da 0,91, 1 o 1,6 litri a 2,99€. Chiudono l’elenco i vassoi in ardesia da 2 o 3 pezzi a 4,99€, i sottopentola o sottobicchieri in sughero a 1,99€, l’organizer per lavello Joseph Joseph a 6,99€, la teglia con coperchio Zenker a 9,99€, lo stampo doppio in silicone per cioccolato sempre Zenker a 3,99€ e gli accessori Fackelmann in vari assortimenti a 2,49€.

Tutte queste proposte sono disponibili nei punti vendita Lidl da lunedì 12 ottobre 2026 fino a esaurimento scorte, all’interno del volantino nazionale valido fino a mercoledì 14 ottobre. Trattandosi di articoli non alimentari a rotazione rapida, soprattutto per i prodotti da 99€ è meglio non attendere troppo e verificare sul volantino la data indicata accanto a ogni offerta, dato che non tutto il catalogo parte lo stesso giorno.

Fonte: TecnoAndroid