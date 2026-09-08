Google Messages, come domare le chat di gruppo caotiche

Chi passa le giornate a rincorrere notifiche sa bene quanto le chat di gruppo possano trasformarsi in un cassetto digitale dove finisce di tutto, e Google Messages ha messo insieme una manciata di funzioni pensate proprio per rimettere ordine in quel caos. Non servono trucchi complicati né app di terze parti. Si tratta di strumenti già presenti nell’app, spesso ignorati, che riducono parecchio il rumore di fondo. Dalla lista condivisa alle menzioni, passando per la possibilità di silenziare o abbandonare del tutto una conversazione.

Il problema è sempre lo stesso. Un gruppo nato per organizzare un weekend si gonfia fino a duecento messaggi, tra chi propone l’hotel, chi elenca gli snack da portare, chi chiede quanto costa la benzina. E in mezzo, meme e una fila infinita di “ok, capito”. Il nome del ristorante scelto la settimana prima finisce sepolto da qualche parte, irrecuperabile senza mezz’ora di scroll.

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Google Messages: note condivise e nomi personalizzati

La novità più utile arriva dall’integrazione con Google Keep. Basta toccare l’icona + all’interno di una chat di gruppo per creare una nota o una lista condivisa e piazzarla direttamente dentro la conversazione. Tutti i partecipanti possono vederla, modificarla, aggiungere voci o spuntare quelle già fatte. Un esempio concreto: un gruppo dedicato alla spesa con una nota condivisa degli articoli da comprare evita di dover chiedere per la decima volta se i pomodori sono stati presi. Chi deve controllare, controlla la lista e basta. Lo stesso meccanismo funziona benissimo per un viaggio, dove le informazioni pratiche restano fissate in un punto solo invece di disperdersi tra le risposte.

Poi c’è la questione dell’identità visiva delle conversazioni. Quando in rubrica si accumulano centinaia di chat, capita di aprirne una e impiegare qualche secondo per capire quale sia, soprattutto se più gruppi contengono esattamente le stesse persone. Google Messages permette di assegnare nomi e icone personalizzate alle chat di gruppo RCS, esattamente come succede da tempo su WhatsApp. Cinque gruppi diversi per organizzare vacanze, tre dei quali con gli stessi contatti, diventano finalmente riconoscibili al primo colpo d’occhio. È una funzione minuscola, eppure fa risparmiare un sacco di aperture inutili.

Silenziare, menzionare e sapersi togliere di mezzo

Ci sono gruppi che passano dal silenzio assoluto a cinquanta messaggi in cinque minuti, di solito nell’orario peggiore possibile. Spesso si tratta solo di buongiorno e buonanotte, ma le notifiche arrivano comunque. La soluzione sta nella funzione Posticipa: tenendo premuto sulla conversazione e toccando Snooze si può scegliere una durata di un’ora, otto ore, ventiquattro ore oppure per sempre. Le notifiche riprendono da sole allo scadere del periodo. Il vantaggio rispetto a un silenziamento generale è evidente, perché consente di zittire il gruppo famiglia troppo entusiasta senza perdere gli aggiornamenti importanti di quello dedicato alla gita del fine settimana.

Le menzioni risolvono invece un fastidio diverso, quello di chiedere qualcosa a una persona precisa e vedersi rispondere da altri tre. Nelle chat di gruppo RCS di Google Messages funziona il classico simbolo @ seguito dal nome del contatto. Chi viene menzionato riceve una notifica dedicata, il che spesso evita il messaggio di sollecito che arriva mezz’ora dopo. Un dettaglio da nulla, ma in una conversazione affollata cancella parecchi scambi inutili.

Resta l’opzione più radicale, cioè uscire. Sempre nelle chat RCS, l’app consente di abbandonare la conversazione. Quando un gruppo ha esaurito la sua funzione, e succede spesso con quelli nati per un evento finito da mesi o per organizzare una domenica fuori porta, non ha molto senso continuare a silenziarlo o guardare i messaggi accumularsi. Vale anche per i gruppi di lavoro usati per raccogliere idee su un progetto ormai chiuso, o per una compagnia di amici di cui non si fa più parte. A volte il modo più semplice per rendere una chat di gruppo meno caotica è semplicemente smettere di farne parte.