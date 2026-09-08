Apple prepara un servizio per la sicurezza della casa nel 2027

Un servizio di sicurezza e monitoraggio per la casa è quello che Apple starebbe preparando per il 2027, e non si tratterebbe soltanto di un nuovo oggetto da mettere sulla mensola del salotto. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha in cantiere un rinnovamento profondo della sua linea di prodotti domestici, ma la parte più interessante riguarda proprio il lato software e l’abbonamento che dovrebbe accompagnare il tutto.

Il quadro parte da hardware già ampiamente anticipato. Una nuova Apple TV 4K, un HomePod mini aggiornato e quell’hub domestico che in molti chiamano HomePad, l’oggetto che dovrebbe fare da centro di comando per l’intera abitazione. Fin qui niente di sconvolgente, perché di questi dispositivi si parla da tempo. La novità arriva quando Mark Gurman aggiunge alla lista una voce che non riguarda un prodotto fisico ma un servizio vero e proprio, collocato nel calendario del 2027.

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Un sensore che guarda senza registrare

La descrizione fornita nel report è piuttosto specifica. Apple starebbe progettando una telecamera di sicurezza domestica e un dispositivo di automazione costruiti attorno al tema della privacy, capaci di usare l’intelligenza artificiale per monitorare l’ambiente circostante al posto delle riprese video tradizionali. Detto in parole semplici, l’idea sarebbe quella di far capire al sistema cosa succede in una stanza senza che ci sia un filmato archiviato da qualche parte.

E poi c’è la frase che pesa più di tutte le altre, quella secondo cui questi apparecchi si appoggeranno a un nuovo servizio di sicurezza e monitoraggio della casa. Che Cupertino stesse guardando con attenzione a questo settore era già emerso in passato, ma è la prima volta che si parla apertamente di una componente in abbonamento e non solo di un prodotto da vendere una volta e basta. La differenza, dal punto di vista industriale, è enorme.

Perché la formula ad abbonamento cambia le carte in tavola

Il mercato della sicurezza domestica muove cifre considerevoli e rappresenta un terreno fertile per la divisione servizi di Apple, quella che negli ultimi anni ha sostenuto i conti in modo sempre più determinante. Un abbonamento dedicato al monitoraggio della casa potrebbe finire dentro Apple One, il pacchetto che raccoglie già musica, spazio di archiviazione, giochi e televisione. Il risultato sarebbe duplice, perché da un lato aumenterebbe il valore percepito dell’offerta complessiva e dall’altro legherebbe ancora di più gli utenti all’ecosistema.

C’è poi un secondo aspetto da considerare. Il fatto stesso che si parli di un servizio strutturato, e non del singolo sensore da abbinare all’app Casa, suggerisce che l’azienda intenda affrontare il tema della casa intelligente con un impegno diverso rispetto al passato. Negli ultimi anni la strategia in questo campo è apparsa spesso frammentata, con prodotti lanciati e poi lasciati fermi per lunghi periodi. Un abbonamento richiede continuità, aggiornamenti costanti e un’infrastruttura solida alle spalle.

Il dispositivo di sicurezza descritto da Gurman, secondo questa lettura, sarebbe soltanto il primo pezzo di una gamma destinata ad allargarsi. Un punto di partenza, non un esperimento isolato. La scelta di puntare sull’intelligenza artificiale locale invece che sulla registrazione video continua si inserisce perfettamente nel racconto che Cupertino porta avanti da anni sulla protezione dei dati personali, un tema su cui l’azienda ha costruito buona parte della propria immagine pubblica. Nel frattempo il rinnovamento della linea casa resta la priorità più immediata, con i nuovi modelli attesi prima dell’arrivo del servizio. Il 2027 rappresenta quindi l’orizzonte in cui hardware e abbonamento dovrebbero incontrarsi, dando forma a una proposta che finora Apple non ha mai messo sul tavolo in modo così esplicito.