MacBook Neo 2 si prepara: Apple punta a 16 milioni di unità nel 2027

Apple sta preparando MacBook Neo 2 e, a quanto pare, si aspetta numeri enormi. Il successore del portatile lanciato quest’anno dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2027 e le previsioni comunicate ai fornitori descrivono un’azienda decisamente fiduciosa. Non si parla di una crescita timida ma di volumi che potrebbero raddoppiare nel giro di dodici mesi, un segnale piuttosto chiaro di quanto Cupertino creda in questa linea di prodotti.

Il debutto di MacBook Neo e il record tra i nuovi utenti Mac

Per capire da dove nasce tanto ottimismo bisogna tornare a marzo 2026, quando MacBook Neo ha fatto il suo esordio sul mercato. Il portatile è diventato subito un successo, di quelli che si notano senza bisogno di troppe analisi. Le vendite sono partite forte fin dalle prime settimane e il modello ha attirato un pubblico che fino a quel momento non aveva mai scelto un computer della Mela.

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Proprio grazie soprattutto a questo dispositivo Apple ha registrato un nuovo primato, cioè la sua migliore settimana di sempre tra chi acquistava un Mac per la prima volta. È un dato che pesa parecchio, perché conquistare clienti nuovi è sempre più difficile che convincere chi è già dentro l’ecosistema a rinnovare il proprio computer. Il Neo, in pratica, è riuscito ad aprire una porta che per molti era rimasta chiusa.

Eppure, per quanto il primo modello si sia rivelato popolare, l’azienda sembra puntare su un risultato ancora più ambizioso con la seconda generazione. MacBook Neo 2, secondo le indiscrezioni, è pensato per allargare ulteriormente quella base di utenti.

Le previsioni di vendita per il 2027 parlano di 16 milioni di unità

Il numero che circola tra le fonti della filiera è di quelli che fanno alzare le sopracciglia. Apple avrebbe indicato ai fornitori una previsione di spedizioni pari a 16 milioni di unità di MacBook Neo per il 2027. Il confronto con l’anno in corso rende l’idea della portata: per il 2026 le stime si fermano a quasi 8 milioni di esemplari. Si tratta quindi di un raddoppio praticamente netto.

Una piccola parte di questa crescita ha una spiegazione abbastanza semplice. Il modello originale è arrivato nei negozi a marzo, quindi nel 2026 sono mancati all’appello gennaio e febbraio. Il prossimo anno, invece, il portatile potrà contare su un calendario completo e beneficiare anche delle vendite di quei due mesi iniziali.

Il punto però è che due mesi in più non bastano nemmeno lontanamente a giustificare un salto del genere. Tanto più che gennaio e febbraio sono tradizionalmente periodi piuttosto tiepidi per l’elettronica di consumo, lontani dai picchi delle festività o del rientro a scuola. Il grosso dell’aumento, insomma, deve arrivare da altro.

Perché Apple punta così tanto su MacBook Neo 2

Ed è qui che entra in gioco il nuovo modello. Con le informazioni che indicano il lancio di MacBook Neo 2 all’inizio del 2027, il quadro diventa più chiaro. Apple sembra convinta che la famiglia Neo possa diventare ancora più popolare nei prossimi dodici mesi e che il secondo capitolo sia il motore principale di questa crescita.

Le stime fornite ai partner produttivi non sono un dettaglio da poco. Quando un’azienda delle dimensioni di Apple chiede ai fornitori di prepararsi a volumi doppi, significa che ha già fatto i suoi conti sulla domanda attesa. Ordinare componenti e linee di assemblaggio per 16 milioni di pezzi è un impegno concreto, non una semplice speranza.

Fonte: TecnoAndroid