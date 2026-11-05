Uscite Xbox: GTA VI il 19 novembre e The Wolf Among Us Remastered

Le uscite Xbox dei prossimi giorni e delle settimane successive offrono un calendario piuttosto chiaro per chi cerca qualcosa di nuovo da giocare su Xbox Series X|S. Si parte con un ritorno atteso a fine mese e si arriva poi al titolo che, almeno sulla carta, segnerà l’autunno videoludico. In mezzo c’è spazio anche per una lunga serie di offerte che abbassano il prezzo di diversi giochi già disponibili o in arrivo, utili a chi vuole organizzare acquisti e serate davanti allo schermo senza spendere più del necessario.

Da The Wolf Among Us Remastered a Grand Theft Auto VI

Il primo appuntamento è fissato per il 29 ottobre 2026, giorno in cui arriverà The Wolf Among Us Remastered. La nuova edizione è prevista su Xbox Series X|S in formato digitale, quindi niente scatola fisica almeno per quanto riguarda questa uscita. Chi aspettava di rimettere le mani su questa storia non dovrà attendere molto, visto che mancano pochi giorni al debutto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il vero peso massimo del calendario però arriva qualche settimana più avanti. Il 19 novembre 2026 è infatti la data di uscita di Grand Theft Auto VI, anche in questo caso su Xbox Series X|S in versione digitale. Attorno al gioco c’è una quantità notevole di materiale, tra notizie, immagini e video, segno di un interesse che non accenna a calare. Sul fronte del prezzo, il titolo risulta già acquistabile a 68,35 euro invece dei 79,99 euro di listino, con un risparmio di poco più di 11 euro rispetto alla cifra piena.

Due uscite soltanto, dunque, ma molto diverse tra loro. Da una parte una riedizione che punta su un’avventura già conosciuta, dall’altra il gioco che con ogni probabilità monopolizzerà le giornate di moltissimi appassionati per tutto il periodo che porta alle feste.

Le offerte in evidenza su Xbox

Accanto alle novità c’è una selezione di offerte che vale la pena guardare con attenzione. Lo sconto più consistente riguarda Final Fantasy VII Remake Intergrade, proposto a 54,94 euro contro gli 89,99 euro abituali, per un taglio di circa 35 euro. È di gran lunga la riduzione più ampia dell’intera lista.

Gli amanti delle due ruote trovano invece due proposte praticamente gemelle. MotoGP 26 scende a 49,99 euro invece di 69,99, mentre RIDE 6 passa a 50,99 euro rispetto ai 70,99 di partenza. In entrambi i casi il risparmio è di 20 euro tondi, cifra niente male per chi ama la velocità e le piste.

Poi c’è un gruppo di titoli con ribassi più contenuti ma comunque interessanti. The Blood of Dawnwalker costa 55,81 euro anziché 69,99, Code Vein II è disponibile a 59,99 euro invece di 69,99 ed EA Sports FC 27 si trova a 69,99 euro rispetto ai 79,99 di listino. Per questi ultimi due la differenza è di 10 euro.

Chiudono l’elenco alcune riduzioni più leggere. Resident Evil Requiem è in vendita a 71,90 euro invece di 79,99, LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro scende a 63,99 euro dai 69,99 iniziali e HOT WHEELS Infinite Rush viene proposto a 45,99 euro rispetto ai 49,99. Infine Ace Combat 8: Wings of Theve è acquistabile a 74,99 euro, cinque in meno rispetto ai 79,99 euro del prezzo pieno.

Fonte: TecnoAndroid