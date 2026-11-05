Xbox Cloud Gaming, svelati i prezzi delle ore extra a gettoni

Microsoft ha reso noti i costi dei vari pacchetti di ore di gioco pensati per la nuova versione di Xbox Cloud Gaming, mettendo un punto fermo su una questione che nelle ultime settimane aveva acceso parecchie discussioni tra gli appassionati. Il servizio cambia volto in modo piuttosto netto e adesso c’è finalmente un quadro più chiaro su quanto costerà continuare a giocare una volta esaurito il tempo a disposizione.

Il cambiamento non arriva dal nulla. L’azienda aveva già deciso di limitare in maniera pesante l’accesso alla piattaforma per gli abbonati a Game Pass, introducendo un tetto alle ore utilizzabili. Si tratta di una scelta che modifica in profondità il rapporto tra chi paga l’abbonamento e la possibilità di sfruttare il gioco in cloud senza particolari vincoli. Fino a poco tempo fa il tema principale era proprio questo limite, mentre ora l’attenzione si sposta inevitabilmente sul portafoglio.

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Un limite alle ore e i gettoni per andare avanti

Il cuore della novità sta nel nuovo meccanismo a consumo. Chi raggiunge la soglia prevista non resta semplicemente fermo davanti allo schermo ma può acquistare dei veri e propri gettoni per proseguire le proprie sessioni. Il tempo trascorso sui titoli in streaming diventa così una risorsa da gestire con una certa attenzione, un po’ come succede con il credito di una scheda prepagata che va ricaricato quando si esaurisce.

Ed è proprio qui che si inserisce l’annuncio sui prezzi. Conoscere il costo dei singoli pacchetti era il tassello che mancava per comprendere davvero l’impatto del nuovo modello sulla vita di tutti i giorni dei giocatori. Senza quei numeri il sistema dei gettoni restava qualcosa di astratto, difficile da valutare per chi utilizza Xbox Cloud Gaming con regolarità e vuole capire se e quanto dovrà spendere in più rispetto a prima. Con la comunicazione ufficiale la piattaforma assume invece contorni molto più concreti e misurabili.

Una porta aperta anche a chi non ha un abbonamento

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il pubblico a cui si rivolge questa formula. L’acquisto dei pacchetti di ore infatti non è riservato soltanto a chi ha sottoscritto Game Pass. Anche i giocatori privi di qualsiasi abbonamento possono comprare i gettoni e accedere al servizio di cloud gaming di Microsoft, pagando semplicemente il tempo che intendono utilizzare. Una differenza non da poco, perché allarga la platea potenziale ben oltre il perimetro degli abbonati.

Da una parte quindi c’è chi paga regolarmente Game Pass e si ritrova con un numero di ore limitato, al quale può aggiungere tempo extra grazie ai pacchetti. Dall’altra c’è chi non ha mai sottoscritto un abbonamento e che adesso ha comunque la possibilità di giocare in cloud acquistando direttamente i gettoni. Due strade diverse che convergono sullo stesso sistema di pacchetti a ore, il quale diventa di fatto il nuovo punto di riferimento per l’intera esperienza in streaming firmata Xbox. Il nuovo assetto di Xbox Cloud Gaming poggia dunque su due elementi ben precisi. Il primo è il limite alle ore di gioco imposto agli abbonati a Game Pass, il secondo è la possibilità per chiunque, con o senza abbonamento, di acquistare gettoni per continuare a giocare. Con la pubblicazione dei prezzi dei vari pacchetti di ore Microsoft ha ora completato il quadro del nuovo funzionamento del suo servizio di gioco in cloud.

Fonte: TecnoAndroid