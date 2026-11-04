Apple Music Selfie Sing: con iOS 27.3 il karaoke diventa un video

Con iOS 27.3 arriva in Apple Music una novità pensata per chi non riesce a restare in silenzio quando parte il ritornello giusto. Si chiama Selfie Sing e permette di registrare un video di sé stessi mentre si canta un brano, con il testo che scorre sullo schermo in tempo reale. In pratica il classico karaoke prende la forma di un selfie in movimento, da conservare o da condividere con amici e parenti.

La funzione si appoggia a una playlist dedicata e a una schermata che attiva la fotocamera frontale mostrando contemporaneamente le parole della canzone. Apple la presenta puntando molto sull’aspetto spontaneo e conviviale. Nella descrizione ufficiale l’azienda parla di quei pezzi che tutti conoscono a memoria, quelli che appena partono fanno cantare un’intera stanza, e spiega che la raccolta è piena proprio di brani del genere, ognuno pronto a diventare il prossimo Selfie Sing. Il percorso suggerito è semplice: si sceglie il brano preferito, si registra, si aggiungono effetti al microfono e poi si salva o si invia il video a chi si vuole. Nessuna intonazione perfetta richiesta, sottolinea Apple, conta solo la canzone e il momento. Con una piccola raccomandazione finale, ovvero aggiornare il sistema all’ultima versione disponibile prima di cominciare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona Selfie Sing su Apple Music

Il meccanismo è piuttosto immediato. Dopo aver selezionato una canzone compare un’icona a forma di fotocamera, basta toccarla per avviare la modalità Selfie Sing. Premendo il pulsante rosso parte la registrazione e il testo comincia a scorrere, così da non perdere nemmeno una strofa. Niente di complicato, insomma, anche per chi non ha particolare dimestichezza con le app musicali.

Il bello arriva a esibizione conclusa. A quel punto è possibile regolare il volume della propria voce rispetto alla base oppure applicare uno degli effetti vocali disponibili, che sono quattro: Megaphone, Echo, Concert Hall e Studio. Ognuno dà un carattere diverso alla performance, dal suono un po’ gracchiante del megafono all’ampiezza di una sala da concerto. Una volta soddisfatti del risultato, il video può essere salvato nella libreria di Foto oppure condiviso direttamente. Un dettaglio da tenere presente riguarda le Animoji, che non sono disponibili per questa funzione: chi sperava di nascondersi dietro un avatar animato dovrà quindi metterci la faccia.

I brani disponibili e le versioni di iOS compatibili

Per ora la scelta non è illimitata. Nella playlist Selfie Sing si trovano grandi classici come “Respect” di Aretha Franklin, “Girls Just Wanna Have Fun” di Cyndi Lauper, “Like a Virgin” di Madonna, “Wonderwall” degli Oasis, “Hungry Like the Wolf” dei Duran Duran e “Baby One More Time” di Britney Spears. Titoli scelti con cura, evidentemente, perché sono proprio quelle canzoni che quasi chiunque riesce a canticchiare senza leggere il testo.

Al momento non esiste la possibilità di avviare una registrazione Selfie Sing su qualsiasi brano del catalogo di Apple Music, anche se non è escluso che l’opzione possa estendersi in futuro. La novità sembra a tutti gli effetti un’evoluzione di Apple Music Sing, la funzione karaoke debuttata con iOS 16.2, che già consentiva di cantare sopra le tracce abbassando la voce originale dell’artista.

C’è poi una questione di compatibilità. La playlist dedicata compare già sugli iPhone aggiornati a iOS 27.2, ma la possibilità di attivare la fotocamera frontale per registrare il video è riservata ai dispositivi su cui gira la beta di iOS 27.3.

Fonte: TecnoAndroid