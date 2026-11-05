iOS 27, l’app Foto cambia: arrivano Extend, Reframe e Clean Up

Con iOS 27 l’attenzione si concentra soprattutto sulla nuova Siri potenziata dall’intelligenza artificiale, ma l’aggiornamento porta novità anche in app come Messaggi, Note e Wallet. Tra quelle che cambiano di più c’è l’app Foto, che riceve nuovi strumenti di modifica e Album condivisi completamente rinnovati. Arrivano anche raccolte inedite e presentazioni che finalmente si possono personalizzare.

Extend, Reframe e un Clean Up più preciso

Il cuore delle novità sta in un trio di funzioni di editing gestite da Apple Intelligence. Si parte da Extend, pensata secondo Apple per dare ai soggetti “più spazio per respirare”. In pratica permette di raddrizzare un orizzonte storto senza tagliare via nulla di importante, oppure di modificare le proporzioni dell’immagine lasciando che sia il sistema a riempire le parti mancanti.

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Poi c’è Reframe, nella versione chiamata Spatial Reframing, che interviene sulla composizione di uno scatto quando la foto è già stata fatta. Qui Apple sfrutta quanto imparato sui modelli spaziali grazie ad Apple Vision Pro. Basta toccare e trascinare l’immagine per vedere in tempo reale come cambia la prospettiva, quasi come se la fotocamera fosse stata spostata nella scena originale. I modelli generano nuovo contenuto solo nelle zone in cui la prospettiva si è effettivamente spostata, così il risultato resta coerente con quanto ripreso all’inizio.

Il terzo tassello è Clean Up, arrivato con iOS 18 e ora oggetto di quello che l’azienda definisce un aggiornamento importante. La rimozione degli elementi di disturbo diventa più pulita e il riempimento delle aree cancellate appare più realistico, anche quando la scena è complessa.

Album condivisi iCloud e nuove raccolte

Gli Album condivisi di iCloud ricevono il primo vero aggiornamento da anni, e la tempistica difficilmente è casuale visto che la funzione si sposa alla perfezione con HomeView, il nuovo prodotto di Apple. Foto e video arrivano ora a piena risoluzione, gli album si possono condividere anche con utenti Windows e Android e per reagire ai contenuti si può usare qualsiasi emoji. Salvare le immagini diventa più semplice, è possibile impostare una scadenza per gli album e chi li gestisce ottiene permessi aggiuntivi da assegnare ai partecipanti.

Sul fronte dell’organizzazione, iOS 27 aggiunge due raccolte nella sezione Utility. La prima, Captured by Me, mostra esclusivamente le foto scattate dal proprietario del dispositivo ed esclude screenshot e immagini salvate da altre persone. La seconda, Identity Documents, analizza la libreria e fa emergere gli scatti che contengono documenti importanti come patente o passaporto.

Apple parla anche di miglioramenti nella gestione degli album, senza però entrare nei dettagli. Una novità concreta riguarda invece le parole chiave, che ora si possono associare alle singole foto. Le didascalie restano disponibili, mentre scorrendo verso l’alto su un’immagine compare in basso la nuova opzione Aggiungi parole chiave.

Presentazioni finalmente su misura

Un altro cambiamento che sembra pensato proprio per HomeView riguarda le presentazioni. L’app Foto permette da anni di crearle in modo rapido, ma chi voleva ritoccare quelle generate in automatico non aveva grandi margini di manovra. Con il nuovo sistema operativo arrivano invece strumenti di personalizzazione veri e propri. Si può cambiare il tipo di transizione e stabilire una durata su misura sia per l’intera sequenza sia per ogni singola foto, oltre ad altre regolazioni. C’è poi la possibilità di salvare qualsiasi presentazione come video con un solo tocco.

Sul piano estetico l’app non cambia in modo significativo, quindi chi sperava in un ritorno all’impostazione precedente a iOS 18 resterà deluso. L’insieme delle funzioni introdotte rende comunque iOS 27 un aggiornamento corposo per Foto.

Fonte: TecnoAndroid