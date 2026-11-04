macOS 27.3 porta Pro Light, lo sfondo del MacBook Pro prende vita

Con la prima beta di macOS 27.3, rilasciata il 3 novembre 2026, Apple ha aggiunto un dettaglio che farà piacere a chi tiene all’aspetto del proprio Mac. Si tratta di un nuovo salvaschermo animato che riprende lo sfondo ideato per il nuovo MacBook Pro con schermo touch e display PROLED XDR. Non cambia il modo di lavorare al computer, ma rende decisamente più gradevole quello che appare sul monitor nei momenti di pausa.

Il nome scelto da Apple è Pro Light e il concetto è piuttosto semplice. L’immagine statica che accompagna il lancio del portatile prende vita grazie a un gioco di luci che scorre lentamente sulla composizione, accendendo e spegnendo porzioni diverse del disegno.

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Uno sfondo nato per il nuovo MacBook Pro

Come succede con quasi tutti i Mac di nuova generazione, anche per il nuovo MacBook Pro Apple ha preparato uno sfondo dedicato, pensato per colpire l’occhio fin dalla prima accensione. È un’abitudine consolidata a Cupertino, che da tempo associa a ogni prodotto importante un’immagine capace di diventarne quasi un segno di riconoscimento.

La tradizione prevede spesso di inserire il nome del prodotto direttamente nell’artwork, e anche questa volta lo schema è stato rispettato. Il nuovo wallpaper mostra una serie di linee fluide dall’aspetto metallico che, intrecciandosi tra loro, compongono la parola “PRO”. L’effetto è elegante e richiama l’idea di superfici lucide e lavorate con precisione, in perfetta sintonia con il carattere della gamma professionale di Apple.

Il disegno però non ha convinto tutti. Una parte degli utenti lo ha trovato poco riuscito, sostenendo che ricordi uno schermo rotto o affetto da glitch, con quelle linee che sembrano interrotte o distorte. Una reazione tutto sommato prevedibile, visto che le scelte grafiche di questo tipo dividono quasi sempre il pubblico. A pesare c’è anche un tempismo poco fortunato, dato che negli ultimi tempi sono circolate segnalazioni su problemi al display che riguarderebbero iPhone Duo. In un contesto simile, un’immagine che a qualcuno fa pensare a un pannello difettoso non è esattamente il biglietto da visita ideale.

Come funziona Pro Light su macOS 27.3

Al di là delle polemiche, la versione animata inclusa in macOS 27.3 mostra il disegno sotto una luce diversa, letteralmente. In Pro Light un fascio luminoso si muove con calma lungo le linee metalliche e illumina di volta in volta parti differenti della scritta “PRO”, mentre le altre zone sfumano gradualmente nel buio. Il risultato è un’alternanza continua tra riflessi e ombre che dà profondità all’immagine e la fa sembrare quasi tridimensionale.

Su Mac il video originale include anche un effetto di rallentamento che fa scorrere le scie di luce molto più lentamente rispetto a quanto si potrebbe immaginare guardando una semplice anteprima. Proprio questa lentezza contribuisce all’atmosfera rilassata del salvaschermo, che si presta bene a restare acceso sullo sfondo senza risultare invadente o fastidioso.

Chi aveva già apprezzato l’artwork al momento della presentazione del portatile potrebbe aver scaricato la ricostruzione realizzata da Basic Apple Guy, che in molti hanno usato in attesa della versione ufficiale. Ora però è disponibile anche un fotogramma estratto direttamente dal video del nuovo salvaschermo, che riproduce fedelmente l’artwork originale creato da Apple ed è scaricabile in alta risoluzione per essere impostato come sfondo.

Fonte: TecnoAndroid