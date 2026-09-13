Lyria 3.5 arriva su Gemini: musica AI gratis per tutti

La generazione musicale con l’intelligenza artificiale fa un altro passo avanti, perché Lyria 3.5 è finalmente arrivato dentro l’app di Gemini, dopo un debutto riservato ai soli utenti di Google Flow Music. È passato poco più di un mese dall’annuncio iniziale e adesso il modello più recente di Google per la creazione di brani musicali diventa accessibile a chiunque abbia l’applicazione installata, senza distinzioni tra chi paga un abbonamento e chi si limita alla versione gratuita.

Il salto riguarda soprattutto due aspetti, entrambi facilmente percepibili anche da un orecchio non allenato. Il primo è la qualità delle voci, descritte come più espressive rispetto al passato. Il secondo riguarda gli arrangiamenti, che secondo Google risultano più ricchi e articolati, con una fedeltà audio superiore rispetto ai modelli precedenti. Tradotto in pratica, i brani generati suonano meno artificiali e più vicini a qualcosa che potrebbe uscire da uno studio di registrazione, almeno nelle intenzioni dichiarate.

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Cosa cambia davvero nell’app di Gemini

Chi apre l’app trova una generazione musicale decisamente più malleabile. Si può partire da un genere musicale scegliendolo tra quelli predefiniti oppure descrivendolo a parole, lasciando che sia il modello a interpretare la richiesta. Da lì si passa allo stile, che può essere vocale o strumentale, con un margine di espressività che prima non c’era.

C’è poi la questione della destinazione d’uso. Con Lyria 3.5 diventa possibile produrre sia semplici basi di sottofondo, quelle che servono per accompagnare un video o un podcast senza rubare la scena, sia tracce vere e proprie con un arrangiamento più corposo. La differenza non è banale, perché fino a poco tempo fa i modelli generativi tendevano a produrre risultati piuttosto piatti quando si chiedeva loro qualcosa di strutturato.

Anche la durata entra nel discorso. L’utente ha più libertà nel decidere se puntare su brani brevi, magari pensati per uno spezzone social, oppure su composizioni più lunghe. Una flessibilità che, unita alla qualità audio migliorata, allarga parecchio il ventaglio di situazioni in cui uno strumento del genere può tornare utile.

Dove si trova il modello e chi può usarlo

La distribuzione è già globale. Google ha specificato che il modello è attivo per tutti gli utenti dell’app di Gemini, sia nella versione web sia in quella mobile, quindi su Android e su iOS. Nessuna lista d’attesa, nessuna limitazione geografica dichiarata, nessun paywall che separi gli abbonati dagli altri.

Per gli sviluppatori il discorso passa dall’API di Gemini, che consente di integrare le funzioni di generazione musicale all’interno di applicazioni e servizi di terze parti. Una porta d’accesso che apre a scenari diversi rispetto al semplice utilizzo dall’app, perché permette di costruirci sopra qualcosa di proprio.

Restano poi attivi tutti i punti d’ingresso già esistenti. Google Flow Music continua a essere lo spazio pensato per artisti e creativi, quello dove il modello aveva fatto il suo esordio. Google Vids lo sfrutta per la generazione delle tracce audio da abbinare ai video. E la suite Google AI Studio resta il riferimento per chi lavora sul lato tecnico e vuole sperimentare con i modelli in un ambiente dedicato.

L’impressione è che Google stia cercando di rendere la creazione musicale una funzione ordinaria dell’assistente, non più un esperimento confinato in strumenti separati. Portare Lyria 3.5 direttamente dentro l’app di Gemini significa metterlo davanti agli occhi di milioni di persone che magari non avrebbero mai aperto una piattaforma pensata per i creativi. Una scelta che segue la stessa logica vista con altre novità recenti dell’ecosistema, dagli strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale alle esperienze conversazionali che stanno arrivando su Gmail, Keep e Documenti.