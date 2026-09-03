Lynk & Co debutta a Torino con la nuova 02 MY27

Il Salone Auto Torino 2026 segna il debutto di Lynk & Co nella manifestazione. Per il marchio si tratta di una nuova occasione per presentare al pubblico italiano la propria gamma di veicoli elettrificati e permettere ai visitatori di conoscere direttamente i modelli attraverso prove su strada. Lo stand ospiterà alcune delle novità più recenti del brand, mentre nei Giardini Bassi della Città di Torino sarà possibile mettersi al volante dell’intera gamma durante i tre giorni dell’evento.

La Lynk & Co 02 MY27 arriva a Torino

Tra le protagoniste dello stand ci sarà la Lynk & Co 02 MY27, evoluzione del crossover coupé completamente elettrico del marchio. Il modello introduce la nuova colorazione Onyx Black e ulteriori aggiornamenti rispetto alla versione precedente. Al suo fianco sarà presente la Lynk & Co 08, il modello di punta della gamma, un SUV ibrido plug-in capace di raggiungere fino a 200 km di autonomia in modalità completamente elettrica secondo il ciclo WLTP. La 08 dispone inoltre della ricarica rapida in corrente continua (DC), affiancando così alla tecnologia ibrida plug-in la possibilità di effettuare rifornimenti energetici più rapidi.

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Tutta la gamma sarà disponibile per i test drive

Il pubblico del Salone Auto Torino potrà provare non soltanto i modelli presenti sullo stand, ma l’intera gamma Lynk & Co attraverso sessioni di test drive organizzate all’interno dei Giardini Bassi della Città di Torino. Le prove permetteranno di passare dalla propulsione completamente elettrica della Lynk & Co 02 alla tecnologia ibrida plug-in delle Lynk & Co 01 e 08. In questo modo saranno disponibili differenti configurazioni della gamma elettrificata del marchio, con la possibilità per i visitatori di mettersi direttamente al volante dei vari modelli durante la manifestazione.

A Torino arriva anche Lynk & Co Lease

Il debutto al Salone Auto Torino sarà accompagnato da una promozione dedicata ai visitatori dello stand. L’iniziativa riguarda Lynk & Co Lease, la formula di noleggio a lungo termine sviluppata dal brand in collaborazione con Ayvens. Chi visiterà lo stand durante l’evento e lascerà i propri contatti potrà ottenere 720 euro di sconto aggiuntivo sulla sottoscrizione di un nuovo contratto Lynk & Co Lease. L’offerta sarà valida dall’11 al 30 settembre 2026.