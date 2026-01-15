Lumus spinge il campo visivo oltre i limiti attuali e punta su design sottili

Nel mercato ancora giovane degli occhiali a realtà aumentata, Lumus prova a fare ciò che finora era sembrato impossibile, rendere l’esperienza AR davvero compatibile con la vita di tutti i giorni. Al CES 2026 l’azienda israeliana ha mostrato come la distanza tra prototipo tecnologico e oggetto di uso comune si stia riducendo rapidamente. Il punto di svolta si chiama ZOE, una nuova waveguide che supera i 70° di campo visivo, una soglia considerata critica per offrire contenuti digitali realmente immersivi senza sacrificare l’estetica di un paio di occhiali tradizionali.

Fino a oggi, raggiungere ampiezze simili aveva richiesto soluzioni complesse, spesso incompatibili con spessori ridotti e montature leggere. Lumus sostiene invece di aver ottenuto questo risultato con una waveguide geometrica che non stravolge i processi produttivi e che, soprattutto, consente di mantenere proporzioni comode per un dispositivo da indossare per ore. L’aumento del campo visivo non è solo un dato tecnico. Significa testi più leggibili, finestre digitali più ampie e una maggiore naturalezza nell’interazione. È un passaggio fondamentale se si vuole spostare l’AR dal mondo delle demo a quello della produttività, della comunicazione e dell’intrattenimento quotidiano.

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Lumus tra miniaturizzazione, luminosità e visione industriale

Accanto all’aumento del campo visivo, Lumus continua a lavorare su un altro fronte ancora. Ovvero rendere gli occhiali AR sempre più sottili, leggeri ed efficienti. La nuova versione della waveguide Z-30 sembra pensata per chi privilegia autonomia e visibilità in esterni. L’azienda parla di un netto incremento della luminosità e di una resa dell’immagine più pulita, mantenendo un peso estremamente contenuto. Un aspetto tutt’altro che secondario, perché la leggibilità sotto la luce solare resta uno dei principali ostacoli alla diffusione di questi dispositivi.

Ma lo sguardo di Lumus va già oltre. La roadmap presentata include Z-30 2.0, una generazione progettata per semplificare ulteriormente la produzione e ridurre drasticamente ingombri e spessori. Arrivare a meno di 1mm di spessore significa avvicinarsi a occhiali che, a colpo d’occhio, non tradiscono più la loro natura tecnologica. Un altro elemento distintivo delle soluzioni Lumus è l’integrazione diretta di lenti graduate e sistemi di oscuramento, una scelta che migliora robustezza e affidabilità, riducendo problemi legati a umidità e usura. Insomma, dopo un anno segnato dall’adozione delle sue tecnologie negli occhiali Meta Ray-Ban Display, Lumus sembra ora puntare a un obiettivo più ambizioso, fare degli occhiali AR un accessorio credibile, discreto e finalmente pronto a uscire dalla nicchia.