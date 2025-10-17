Meta Ray-Ban Display, gli occhiali smart sono irreparabili secondo iFixit

Meta ha da poco presentato i nuovissimi Meta Ray-Ban Display, un device che porta il concetto di occhiali smart ad un nuovo livello. Dotati di un display integrato nella lente, possono fornire informazioni visuali grazie alla Realtà Aumentata e rispondere ai comandi vocali.

Il team di iFixit ha deciso di effettuare un teardown completo dei Meta Ray-Ban Display per verificare il loro grado di riparabilità. Se dal punto di vista delle feature presenti a bordo del device il salto tecnologico è notevole, sotto quello della riparabilità i passi indietro sono notevoli.

L’analisi condotta evidenzia che gli occhiali smart non possono essere riparati in alcun modo da semplici appassionati. Senza gli strumenti adeguati e le giuste conoscenze, effettuare sostituzioni sul device è praticamente impossibile.

L’elemento certamente più soggetto ad usura è la batteria anche considerando che con un utilizzo misto, la durata è di circa 6 ore. Questo significa che potrebbe essere necessario effettuare più ricariche al giorno, causando non pochi problemi di tenuta sul lungo periodo.

Tuttavia, per accedere all’unità da 960 mWh è necessario una stazione ad aria calda per rimuovere la colla che tiene la batteria in posizione. Inoltre, anche l’asta che ospita la batteria è attaccata alla struttura con la colla, rendendo le riparazioni molto delicate.

Le lenti sono un altro elemento particolarmente delicato in quanto soggetti a graffi e usura. Le rilevazioni di iFixit evidenziano che per ottenere l’effetto di Realtà Aumentata, i Meta Ray-Ban Display si basano su lenti caratterizzate da strati multipli di vetro con rivestimenti di precisione.

Il funzionamento degli occhiali smart prevede che il proiettore integrato nella montatura indirizzi la luce verso il vetro sagomato all’interno della lente. Il riflesso verso gli occhi dell’utente permette di visualizzare le informazioni e interagire con i Meta Ray-Ban Display.

Considerando la precisione necessaria per ottenere questo effetto, il sistema non è pensato per essere sostituito. Il proiettore e le lenti sono saldamente incollati alla montatura e non possono essere rimossi o sostituiti.