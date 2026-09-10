Logitech G733 in offerta: cuffie wireless da gaming a 84,99 euro

Chi cerca cuffie da gaming senza fili senza svuotare il portafoglio trova le Logitech G733 a 84,99 euro su Amazon, contro un listino di 129,99 euro. Lo sconto arriva al 35%, quindi il risparmio effettivo è di 45 euro, e il pacchetto mette sul tavolo due numeri che pesano parecchio nella scelta di un headset: 29 ore di autonomia dichiarate e un raggio wireless di 20 metri. Tradotto, si gioca e si chiacchiera in vocale senza restare incollati alla scrivania.

Il punto di partenza, però, non è la batteria ma la testa. L’archetto a sospensione distribuisce il peso in modo più uniforme, e l’imbottitura a doppio strato in memory foam è pensata proprio per le sessioni che si allungano oltre il previsto. Una combinazione che ha senso per chi passa ore tra partite competitive, campagne in solitaria e conversazioni con la squadra, magari tutto nella stessa serata.

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Wireless LIGHTSPEED e autonomia, i due assi delle Logitech G733

La connessione LIGHTSPEED elimina il cavo e copre una distanza dichiarata di 20 metri. Significa potersi alzare dalla postazione, andare in cucina, continuare ad ascoltare l’audio senza il gesto ormai automatico di sfilarsi le cuffie e appoggiarle sul tavolo. Le 29 ore per ricarica, poi, permettono di coprire più giornate di utilizzo prima di dover ripescare il cavo dal cassetto.

Il modello nasce soprattutto per il gaming su PC, ma c’è anche il supporto all’audio stereo su PS4, quindi la doppia postazione non è un problema. I driver PRO-G lavorano per mantenere un suono dettagliato e limitare le distorsioni, il che in partita aiuta a separare effetti, dialoghi e colonna sonora senza che tutto diventi una poltiglia sonora. Fuori dal gioco, funzionano anche per musica e contenuti video, senza pretese da monitor da studio ma con una resa pulita.

Microfono BLUE VO!CE e illuminazione RGB per completare il setup

Il microfono rimovibile integra la tecnologia BLUE VO!CE, che mette a disposizione filtri vocali per rendere la voce più curata e meno impastata. È una dotazione che fa comodo nel multiplayer, nelle chiamate di lavoro, nelle dirette e nella creazione di contenuti, evitando almeno per un po’ la spesa di un microfono da scrivania dedicato. E quando non serve, si stacca e le cuffie tornano a un profilo più sobrio, adatto anche a un computer usato per studio o lavoro.

Sul fronte estetico entra in gioco l’illuminazione LIGHTSYNC RGB, con due zone frontali e la possibilità di scegliere tra 16,8 milioni di colori, animazioni ed effetti preimpostati. Chi ha già altre periferiche Logitech G può allineare tutto e mantenere una scrivania coerente, invece del solito assortimento di luci che vanno ognuna per conto proprio.

A 84,99 euro il conto torna: wireless LIGHTSPEED, lunga autonomia, microfono staccabile con filtri, memory foam e personalizzazione RGB in un solo prodotto. Le G733 hanno senso soprattutto per chi gioca su PC alternando titoli diversi, chat di gruppo e streaming, e non vuole ritrovarsi con tre headset diversi sul tavolo per fare le stesse tre cose.

Le domande che si fanno tutti prima di comprare

Quanto costano adesso? Le cuffie wireless Logitech si trovano a 84,99 euro su Amazon, contro un prezzo di listino di 129,99 euro, con uno sconto del 35% e un risparmio di 45 euro.

A chi sono consigliate? A chi gioca su PC e cerca un headset senza fili comodo per sessioni lunghe, chat vocali, streaming e uso quotidiano, quindi anche per le giornate in cui il computer serve per tutt’altro.

Conviene prenderle ora? Per chi punta a un headset wireless di marca sotto i 100 euro il prezzo attuale è competitivo, con autonomia fino a 29 ore, microfono BLUE VO!CE e illuminazione personalizzabile compresi nel pacchetto.