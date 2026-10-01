Logitech G335 a 39,90€ su Amazon: le cuffie gaming da 240 grammi

Le cuffie da gaming Logitech G335 sono protagoniste di una promozione piuttosto interessante, disponibile oggi su Amazon. Lo sconto del 33% attivo sul prodotto porta il prezzo finale d’acquisto a 39,90€, una cifra che rende questo modello decisamente accessibile per chi cerca un headset cablato affidabile senza affrontare una spesa importante. L’acquisto si completa direttamente dalla pagina dedicata sullo store, dove l’offerta risulta al momento regolarmente attiva.

Si tratta di cuffie nate con un obiettivo abbastanza chiaro, cioè garantire leggerezza e comodità anche quando le partite si allungano più del previsto. Il peso si ferma a soli 240 grammi e già questo dato basta a far capire la direzione presa dal progetto. Le Logitech G335 risultano infatti piccole e leggere, e integrano una fascia di sospensione regolabile che ha il compito di distribuire il peso in modo uniforme e di adattarsi alla forma della testa, evitando quella fastidiosa sensazione di pressione che spesso accompagna i modelli più ingombranti.

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Un comfort pensato per le sessioni lunghe

Uno degli aspetti più curati riguarda i padiglioni. Sono realizzati in morbido Memory Foam e rivestiti con un materiale sportivo a rete, una scelta studiata proprio per mantenere il dispositivo confortevole durante un utilizzo prolungato. Chi passa ore davanti allo schermo sa bene quanto questo dettaglio faccia la differenza, perché la comodità delle cuffie finisce per incidere sull’esperienza tanto quanto la qualità del suono.

Anche sul fronte della connessione il modello punta sulla semplicità. Il collegamento avviene tramite un classico jack audio da 3,5 mm, che permette di usare le cuffie con PC, laptop, console e alcuni dispositivi mobili senza alcuna configurazione particolare. Basta inserire il cavo e l’headset è pronto a funzionare, senza software da installare o procedure da seguire, un vantaggio concreto per chi alterna spesso più piattaforme nel corso della giornata.

Controlli integrati e compatibilità con le console

La gestione quotidiana è affidata a controlli integrati direttamente sulla struttura. Sul padiglione trova posto una rotella che consente di regolare il volume in modo rapido, senza dover mettere in pausa il gioco o cercare impostazioni nei menu. Il microfono invece si disattiva con un gesto molto intuitivo, perché è sufficiente sollevarlo per silenziarlo. Una soluzione immediata che torna utile soprattutto durante le partite online, quando serve interrompere la comunicazione con i compagni di squadra in un istante.

Per quanto riguarda la resa sonora, il cuore del dispositivo è rappresentato dai driver al neodimio da 40 mm, che offrono un suono stereo nitido sia durante il gioco sia nell’ascolto di altri contenuti come film, serie o musica. Un comparto audio che si sposa bene con la vocazione versatile del prodotto, adatto tanto alle sessioni competitive quanto ai momenti più rilassati.

Fonte: TecnoAndroid