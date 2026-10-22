LG UltraWide 29 pollici a 139 euro: 21:9 IPS e 100Hz su Amazon

Chi passa molte ore davanti allo schermo tra fogli di calcolo, finestre aperte e qualche partita nel tempo libero trova oggi su Amazon un monitor LG UltraWide da 29 pollici a 139 euro, con uno sconto del 30% rispetto al listino. Il modello porta il formato panoramico 21:9 a una cifra che per questa categoria si vede di rado e mette insieme un pannello IPS, una risoluzione WFHD da 2560×1080 e un refresh rate a 100Hz. Una combinazione che punta tutto su multitasking, comfort visivo e prezzo contenuto, senza troppi fronzoli.

Più spazio orizzontale e una fluidità che si nota

Il vero asso nella manica di questo LG UltraWide è proprio il formato 21:9, che regala circa il 33% di superficie visiva in più rispetto a un classico pannello Full HD 16:9. Detta così sembra una cifra astratta, ma per chi lavora con tabelle lunghe, programmazione o un po’ di editing multimediale leggero significa tenere più finestre affiancate senza saltare continuamente dall’una all’altra.

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Il pannello IPS garantisce angoli di visione ampi a 178°/178° e copre il 99% dello spazio colore sRGB, quindi offre una discreta fedeltà cromatica anche a chi maneggia contenuti grafici. La gestione del colore a 8 bit con supporto ai 10 bit permette di mostrare fino a 16,7 milioni di colori. C’è anche il supporto HDR10, che aggiunge qualcosa in termini di resa visiva anche se la luminosità massima di 250 cd/m² ne limita parecchio l’impatto.

Sul fronte della scorrevolezza delle immagini il refresh rate a 100Hz lavora insieme a un tempo di risposta di 1ms MBR (5ms GtG). Numeri che migliorano in modo concreto l’esperienza quotidiana in ufficio e che si fanno apprezzare anche nel gaming occasionale, quello senza ambizioni competitive per intenderci.

Non mancano poi diversi dettagli pensati per l’uso prolungato. La finitura opaca antiriflesso si accompagna alla tecnologia Flicker Free e al filtro per la luce blu, utili quando le sessioni davanti al monitor si allungano. La connettività comprende HDMI, DisplayPort e una porta USB di tipo C con DP Alt Mode, mentre il software proprietario LG Switch App consente di suddividere lo schermo in più aree con pochi clic. Il design punta su bordi sottili su tre lati e su uno stand regolabile in inclinazione e altezza, che permette anche di ruotare il pannello in verticale.

Anche le misure giocano a favore. Con un peso di 5,1 kg e dimensioni compatte il monitor si adatta senza fatica pure alle scrivanie più piccole, mantenendo intatti i vantaggi dello schermo allungato.

Il prezzo scende vicino al minimo storico

Il listino ufficiale fissato a 199,99 euro cala ora a 139 euro su Amazon, con un taglio di circa il 30% sul valore originale. Si tratta di una cifra molto vicina al minimo storico registrato per questo modello, il che rende l’acquisto parecchio interessante per chi cercava un ultrawide senza svuotare il portafoglio.

Il confronto con gli altri negozi rafforza la sensazione di trovarsi davanti a una buona occasione. Catene come MediaWorld ed Euronics propongono infatti lo stesso monitor a prezzi superiori ai 160 euro, e questo colloca l’offerta attuale tra le più convenienti oggi disponibili sul mercato italiano. La disponibilità a questo prezzo potrebbe però essere limitata nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid