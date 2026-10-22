Mercury 3, Inception promette un LLM fino a 8 volte più veloce

Inception ha lanciato Mercury 3, un nuovo modello linguistico costruito sulla tecnica della diffusione che, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, riesce a battere rivali del calibro di GPT-6 Luna, Claude Haiku 5.5 e GLM-5.3 Flash nei test dedicati ai compiti agentici. A rendere l’annuncio ancora più interessante c’è la questione della velocità, perché Mercury 3 sarebbe da 4 a 8 volte più rapido dei concorrenti appena citati. Due promesse forti nello stesso pacchetto, che meritano di essere guardate con attenzione.

Che cosa significa diffusion LLM

La parte più curiosa della notizia sta proprio nella natura del modello. Mercury 3 viene presentato come un diffusion LLM, cioè un modello linguistico di grandi dimensioni che non segue la strada più battuta nel settore. La maggior parte dei chatbot che si usano ogni giorno scrive il testo un pezzo alla volta, una parola dopo l’altra, in sequenza. L’approccio a diffusione invece è noto soprattutto nel mondo della generazione di immagini, dove il risultato prende forma partendo da una base confusa che viene raffinata passaggio dopo passaggio. Applicato al linguaggio, questo metodo permette di lavorare su più porzioni della risposta contemporaneamente anziché attendere che ogni parola venga prodotta prima della successiva. Ed è qui che entra in gioco il discorso sulle prestazioni. Un sistema capace di elaborare il testo in parallelo ha, almeno sulla carta, un vantaggio evidente in termini di rapidità. Inception sostiene che il suo nuovo modello traduca questa caratteristica in un’accelerazione concreta, quantificata appunto tra 4 e 8 volte rispetto ai modelli con cui è stato messo a confronto.

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Il confronto con GPT-6 Luna, Claude Haiku 5.5 e GLM-5.3 Flash

Il secondo elemento chiave dell’annuncio riguarda la qualità delle risposte, e non soltanto la velocità. L’azienda afferma che Mercury 3 supera i tre concorrenti nei benchmark agentici, ovvero quelle prove pensate per misurare quanto un modello sia in grado di portare a termine compiti in autonomia, magari articolati in più passaggi, invece di limitarsi a rispondere a una singola domanda. Si tratta di un terreno sempre più importante per chi sviluppa intelligenza artificiale, perché gli agenti rappresentano uno degli utilizzi su cui il settore sta puntando con maggiore decisione.

La scelta degli avversari non è casuale. GPT-6 Luna, Claude Haiku 5.5 e GLM-5.3 Flash appartengono tutti alla fascia dei modelli pensati per essere leggeri e reattivi, quindi il paragone avviene su un campo dove la rapidità conta parecchio. Battere questi nomi nei test agentici e allo stesso tempo distanziarli nettamente sul fronte della velocità significherebbe per Inception posizionarsi come un’alternativa seria in una delle categorie più affollate del mercato.

Va comunque ricordato che i risultati comunicati arrivano dall’azienda stessa. Si tratta quindi di dati dichiarati da Inception in occasione del lancio, che descrivono un modello capace di unire prestazioni superiori nei compiti autonomi e tempi di risposta molto più contenuti rispetto ai rivali diretti. Secondo quanto riferito, Mercury 3 risulta da 4 a 8 volte più veloce di GPT-6 Luna, Claude Haiku 5.5 e GLM-5.3 Flash.

Fonte: TecnoAndroid