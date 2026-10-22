MediaWorld tasso zero: Galaxy S25, TV LG e Pixel 11 in 10 rate

Con il nuovo volantino MediaWorld torna una delle promozioni più amate dai clienti della catena di elettronica, quella del tasso zero. Fino al 29 ottobre, sia nei punti vendita sia online, è possibile portarsi a casa smartphone, televisori e computer portatili pagando con un finanziamento in 10 rate senza interessi, a patto che la spesa parta da almeno 499 euro. Una soglia che, guardando i prodotti scelti per questa campagna, si raggiunge senza troppa fatica.

Il meccanismo è lineare e non nasconde sorprese. Il prezzo del prodotto viene diviso in dieci quote identiche, per cui chi sceglie un dispositivo da 679 euro si ritrova a versare rate da 67,90 euro al mese, senza costi aggiuntivi legati agli interessi. La promozione riguarda un ventaglio ampio di categorie, ma alcune proposte spiccano sulle altre per il rapporto tra prezzo e dotazione tecnica. Va ricordato che una parte delle offerte è riservata a chi possiede la carta fedeltà della catena, mentre altre sono aperte a tutti.

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Galaxy S25 e la smart TV LG da 65 pollici tra le proposte di punta

Sul fronte della telefonia il nome più interessante è quello di Samsung Galaxy S25, proposto a 679 euro nella versione da 128GB di memoria interna. Chi preferisce dilazionare la spesa può farlo con dieci rate da 67,90 euro. Sotto la scocca trovano posto 12GB di RAM, mentre il comparto fotografico si affida a una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 10 e 12 megapixel. A completare il quadro c’è una batteria da 4.000 mAh. Galaxy S25 rappresenta quindi una delle occasioni più evidenti dell’intero volantino per chi cerca un top di gamma compatto.

Per il salotto, invece, l’attenzione si sposta sulla Smart TV LG da 65 pollici, venduta a 999 euro oppure in dieci rate da 99,90 euro. Il televisore sfrutta la nuova tecnologia Mini RGB ad alto contrasto e integra LG AI con Copilot e Gemini, cioè due assistenti basati sull’intelligenza artificiale direttamente a bordo dell’apparecchio. Non manca il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, pensato per restituire un’esperienza il più possibile vicina a quella del cinema, sia sul piano delle immagini sia su quello dell’audio.

Pixel 11 e Asus Vivobook 15 riservati ai titolari della carta Club

Alcune delle offerte più allettanti sono destinate esclusivamente ai possessori della carta MediaWorld Club. È il caso di Pixel 11, il nuovo smartphone di Google, disponibile a 849 euro nella configurazione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il telefono monta una tripla fotocamera posteriore composta da sensori da 48, 13 e 10,8 megapixel, mentre la batteria arriva a 4.985 mAh. Anche in questo caso il prezzo supera ampiamente la soglia minima prevista, quindi l’acquisto può rientrare nel pagamento rateale senza interessi.

Chi invece ha bisogno di un computer per lo studio o per il lavoro può dare un’occhiata al notebook Asus Vivobook 15, anch’esso riservato ai clienti con carta fedeltà. Il portatile viene proposto a 599 euro e offre un processore Intel Core 5 affiancato da 16GB di RAM e da un SSD da 512GB, una combinazione adatta all’uso quotidiano e alla produttività. Con questo prezzo il laptop supera di poco la cifra minima richiesta per accedere al finanziamento, risultando così una delle scelte più accessibili tra quelle compatibili con la formula delle dieci rate.

Le promozioni elencate rappresentano solo una parte di quanto contenuto nel nuovo volantino MediaWorld, che include molti altri prodotti con la stessa modalità di pagamento. Le offerte a tasso zero restano valide nei negozi e sul sito della catena fino al 29 ottobre, salvo esaurimento scorte.

Fonte: TecnoAndroid