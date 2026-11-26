Chi cerca una TV OLED compatta di solito si trova davanti a una scelta poco piacevole. Da una parte ci sono pannelli piccoli ma con prestazioni modeste, dall’altra esperienze davvero premium che però arrivano solo sui tagli più generosi. LG OLED48B6ELC rompe questo schema e propone un 48 pollici con processore α8 Gen3, Dolby Vision, Dolby Atmos e compatibilità con G Sync e FreeSync pensata per i giocatori più esigenti. In queste ore il prezzo su Amazon è sceso ai minimi del periodo, e la cosa merita qualche approfondimento in più. Il prezzo è di 735 euro.

Il televisore punta infatti a convincere due pubblici diversi, quello del cinema domestico e quello dei videogiochi, che spesso hanno esigenze molto distanti tra loro. In questo caso le due anime convivono senza troppi sacrifici.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un OLED da 48 pollici con nero assoluto e intelligenza artificiale

Il pannello 4K OLED da 48 pollici, cioè 121 cm, conta 8,3 milioni di pixel autoilluminanti. Ognuno di questi può spegnersi in modo indipendente e il risultato è un nero assoluto certificato UL, qualcosa che con le tradizionali tecnologie LCD semplicemente non si riesce a ottenere. La risoluzione Ultra HD 4K da 3840 x 2160 pixel lavora insieme a una frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz con VRR, mentre il tempo di risposta di appena 0,1 ms assicura una fluidità notevole anche nelle sequenze più movimentate.

Anche sul versante HDR non manca nulla. Ci sono HDR10 Pro, Dolby Vision, HLG Pro e la modalità Filmmaker Mode, che serve a rispettare la visione originale del regista. A gestire tutto è il processore α8 Gen3, che integra una NPU cinque volte più rapida rispetto alla generazione precedente e si occupa di upscaling intelligente oltre che dell’ottimizzazione automatica di immagine e audio.

Lato software il sistema webOS 2026 porta funzioni di intelligenza artificiale generativa grazie a Google Gemini e Microsoft Copilot, con in più quattro anni di aggiornamenti garantiti della piattaforma. C’è spazio anche per il cloud gaming tramite GeForce NOW, una possibilità interessante per chi vuole trasformare il televisore in un vero centro di intrattenimento.

Per quanto riguarda il gioco, le quattro porte HDMI 2.1 con supporto al 4K a 120 Hz, insieme a FreeSync Premium e alla compatibilità G Sync, fanno di questo modello un’alternativa credibile a un monitor da scrivania di fascia alta. Il formato ridotto aiuta parecchio e lo rende adatto anche a una postazione desktop. L’audio integrato da 20 W con Dolby Atmos FlexConnect consente poi di ampliare l’impianto sonoro con soluzioni wireless dedicate come LG Sound Suite.

Il prezzo scende a 735 euro su Amazon

Il listino ufficiale di LG OLED48B6ELC è fissato a 1.299 euro, ma ora su Amazon il televisore si trova a 735 euro. Lo sconto è del 43% e si traduce in un risparmio di oltre 560 euro, una cifra tutt’altro che trascurabile per un prodotto di questa categoria. Si tratta di uno dei valori più bassi mai visti per questo modello, che peraltro è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Non è un dettaglio secondario nemmeno il fatto che la smart TV sia stata segnalata più volte come Amazon’s Choice nella categoria dei televisori. Per chi desidera un OLED premium in formato compatto, questo prezzo permette di portarlo a casa senza affrontare una spesa proibitiva.

Fonte: TecnoAndroid