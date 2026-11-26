Amazon starebbe trattando con Meta per riportare Muse all’interno del proprio negozio online, dopo averlo bloccato a settembre. Stando a persone a conoscenza degli incontri, le due aziende si sarebbero confrontate più volte e al centro delle discussioni ci sarebbero due temi molto precisi, cioè i risultati di ricerca e gli annunci che compaiono accanto a essi. Non sono questioni marginali, anzi rappresentano il cuore del modo in cui la piattaforma mostra i prodotti a chi fa acquisti.

Il fatto che i colloqui tra Amazon e Meta girino proprio attorno a questi aspetti dice già molto sul motivo dello scontro iniziale. Al gruppo di Seattle non interessava tanto la presenza di un assistente esterno in sé, quanto piuttosto l’effetto che quell’assistente aveva sulla vetrina dei prodotti e su tutto ciò che il colosso del commercio online costruisce intorno alla semplice ricerca di un articolo.

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Perché Muse cambiava le regole del gioco

Per capire il nodo della questione basta pensare a una ricerca qualunque. Chi digita su Amazon qualcosa come un paio di cuffie si ritrova davanti una lista di risultati in cui compaiono anche quelli per cui un venditore ha pagato, cioè i prodotti sponsorizzati. È un meccanismo che chiunque abbia fatto acquisti sul sito conosce bene, magari senza nemmeno farci troppo caso.

Con Muse lo scenario era decisamente diverso. Affidandosi all’assistente di Meta per scegliere le cuffie, l’utente vedeva soltanto pochi modelli indicati dall’assistente stesso e poteva poi passare all’ordine direttamente dalla chat, senza scorrere le classiche pagine del negozio. In pratica una parte consistente dell’esperienza tradizionale veniva saltata.

Per il rivenditore questo spostava parecchie cose contemporaneamente. Cambiava il numero di persone che vedevano gli annunci, perché chi passava dalla chat non incrociava più la lista completa con i prodotti sponsorizzati. E cambiava anche il criterio con cui gli articoli venivano selezionati e messi in evidenza, dato che a decidere quali modelli proporre non era più l’algoritmo di Amazon ma l’assistente di Meta. Facile intuire come una situazione del genere non potesse andare bene al gigante dello shopping online, che sugli spazi pubblicitari legati ai risultati di ricerca fa affidamento.

Il blocco e le condizioni d’uso del negozio

Quando aveva deciso di fermare Muse, Amazon aveva chiamato in causa le condizioni d’uso del sito. La contestazione rivolta a Meta riguardava il comportamento dell’assistente, che secondo il rivenditore aveva navigato tra le pagine del negozio senza che fosse stato chiesto alcun permesso. A questo si aggiungeva un secondo punto, altrettanto rilevante, ovvero il fatto che lo strumento non si facesse riconoscere come agente automatico.

In altre parole, per la piattaforma Muse si muoveva tra le schede dei prodotti come se fosse un normale visitatore, senza dichiarare la propria natura di software. Una modalità che Amazon considerava in contrasto con le regole che disciplinano l’accesso al suo negozio online, e che ha portato alla scelta di chiudere le porte all’assistente di Meta. Le conseguenze per gli utenti sono state immediate. Da quel momento chi provava a servirsi di Muse per fare acquisti su Amazon non riusciva più a completare l’operazione come prima e si trovava invece davanti a un avviso.

Fonte: TecnoAndroid