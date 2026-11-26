Potrebbe essere la ceramica, un materiale mai utilizzato finora su un iPhone, la grande sorpresa con cui Apple celebrerà il ventesimo anniversario dello smartphone voluto da Steve Jobs. Le voci su un iPhone 20 Pro in versione speciale circolano già da un po’, e stando agli ultimi rumor le probabilità che questa edizione limitata veda davvero la luce non sono affatto da scartare. Sarebbe una mossa audace, e con ogni probabilità anche piuttosto onerosa per chi deciderà di portarsela a casa.

A rilanciare l’ipotesi è Fixed Focus Digital, insider cinese che sostiene di essere entrato in possesso di alcuni componenti in ceramica destinati proprio al modello atteso per l’autunno del 2027. Il periodo non è casuale, visto che coincide con i vent’anni dalla presentazione del primo iPhone. Un anniversario di questo peso, del resto, sembra fatto apposta per qualcosa di diverso dal solito aggiornamento annuale.

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Componenti in ceramica e produzione col contagocce

Il dettaglio forse più interessante riguarda i numeri, o meglio la loro scarsità. Secondo quanto raccolto dall’informatore, Apple avrebbe previsto una capacità produttiva molto ridotta per questi elementi in ceramica. Una scelta che va chiaramente nella direzione di un dispositivo esclusivo, pensato per pochi, che potrebbe trasformarsi rapidamente in un oggetto ricercatissimo da collezionisti e fan della prima ora. Non un telefono per tutti, insomma, ma un pezzo destinato a far gola a chi segue la mela morsicata da sempre.

Il progetto, sempre stando all’indiscrezione, non sarebbe più soltanto un’idea sulla carta. Si troverebbe infatti in una fase di sviluppo già abbastanza avanzata, quella dei test di validazione ingegneristica, noti anche con la sigla EVT. È lo stadio in cui i prototipi vengono messi alla prova per verificare che le soluzioni progettuali funzionino davvero, e il fatto che iPhone 20 Pro in ceramica sia arrivato fin qui rende la voce un po’ più solida rispetto a tante altre speculazioni.

Quali parti potrebbero cambiare e quanto costerebbe

Ancora non è chiaro quali sarebbero, nel concreto, gli elementi realizzati in ceramica. Il telaio sembra da escludere, perché richiede un materiale con caratteristiche meccaniche differenti, e lo stesso vale per lo schermo. Le ipotesi sul tavolo sono diverse. Potrebbe trattarsi di un semplice dettaglio estetico, dei pulsanti oppure, scenario decisamente più ambizioso, dell’intera back cover. Su questo punto l’insider non è entrato nei particolari.

Di certo Apple conosce bene questo materiale. Lo impiega da tempo e di recente lo ha riportato in auge per impreziosire Apple Watch Series 12. Proprio lo smartwatch offre un esempio piuttosto eloquente di come ceramica e prezzi di listino vadano poco d’accordo. A parità di caratteristiche tecniche e di dimensioni, la versione in alluminio parte da almeno 579 euro, quella in titanio sale a 809 euro e quella in ceramica arriva a 1.059 euro. Un salto notevole, che lascia intuire quale potrebbe essere la sorte anche dell’eventuale iPhone celebrativo.

Fonte: TecnoAndroid