Il progetto Xbox Project Helix sarebbe nato con un’ambizione molto più radicale di quella mostrata finora, tanto da avvicinarsi più a un PC da gioco completo che a una console nel senso tradizionale del termine. Un nuovo report prova a ricostruire il piano originario di Microsoft, che immaginava una macchina capace di far girare i giochi Xbox già posseduti dagli utenti e, allo stesso tempo, di offrire tutta la libertà tipica di un ambiente desktop. Va chiarito subito che i dettagli emersi riguardano quella strategia iniziale e non le caratteristiche annunciate per la versione definitiva del dispositivo.

Come modello di riferimento sul piano funzionale ci sarebbe stato ROG Xbox Ally. L’idea era quella di un hardware con un’interfaccia Xbox a schermo intero, studiata per essere usata comodamente con il controller in mano, ma senza chiudere la porta al desktop di Windows 11. Uscendo dall’interfaccia dedicata sarebbe stato possibile installare liberamente altri programmi, Steam compreso. Lo store di Valve, quindi, rientrava a pieno titolo nella concezione originaria del sistema, segno di un’apertura decisamente insolita per una macchina targata Xbox.

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Il nodo dell’online e la rinuncia al pagamento per il multiplayer

L’avvicinamento al mondo PC avrebbe coinvolto anche un aspetto tutt’altro che secondario, cioè il modello economico del gioco online. Stando alla ricostruzione, Microsoft aveva già inserito nei propri calcoli la rimozione del pagamento richiesto per accedere al multiplayer tramite Xbox Game Pass, l’erede diretto di Xbox Live Gold. Il piano teneva dunque conto anche della rinuncia a questa fonte di ricavi, da sempre legata all’accesso alle partite online su console e quindi parte integrante del modello di business del marchio.

Tutto questo era stato elaborato prima della crisi dei componenti e dell’aumento dei prezzi dell’hardware descritti nel report, due fattori che hanno cambiato parecchio lo scenario. Nel frattempo alla guida del marchio è arrivata Asha Sharma, mentre l’impostazione iniziale della macchina risale alla gestione precedente. La stessa ricostruzione aggiunge che il progetto avrebbe utilizzato un nome in codice differente fino all’estate del 2026, prima di assumere l’identità con cui è conosciuto oggi.

Cosa dice Xbox sulla versione ufficiale di Project Helix

La definizione pubblica di Project Helix fornita da Xbox a novembre racconta però una storia diversa, o quantomeno con le priorità invertite. Al centro di tutto c’è infatti la natura di console capace di eseguire giochi PC, e non quella di un computer a cui aggiungere in un secondo momento la compatibilità con i titoli pensati per console. L’azienda ha presentato questa gerarchia come un obiettivo preciso di progettazione, tracciando una distinzione piuttosto netta tra i due approcci e lasciando intendere da quale parte penda la bilancia.

Nelle stesse dichiarazioni Xbox ha indicato come priorità un accesso ai propri giochi semplice, intuitivo e immediato, senza passaggi complicati per chi vuole soltanto accendere e giocare. Per gli utenti più esperti è stata descritta anche la possibilità di intervenire più a fondo sulle impostazioni e sulle opzioni legate alle prestazioni, pensata per chi desidera personalizzare in modo più marcato il funzionamento del nuovo hardware di Project Helix.

Fonte: TecnoAndroid