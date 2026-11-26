Il ritorno di Toyota Celica nel WRC è forse la notizia più bella di un periodo già ricco di buone nuove per il mondiale rally. La coupé a trazione integrale, rinata con il nome di GR Celica, affronterà le prove speciali di tutto il mondo nel 2027 e riporterà in gara un nome che all’inizio degli anni Novanta sembrava davvero inarrestabile. Il tempismo è perfetto, perché il campionato ritrova anche una tappa britannica con il Rally Scotland in calendario il prossimo anno e un nuovo accordo televisivo nel Regno Unito con la BBC.

Per capire il peso di questa operazione basta guardare indietro di qualche decennio. Fu proprio la Celica, prima nella versione ST165 e poi con la ST185, ad allentare la morsa della Lancia Delta Integrale sul mondiale. Carlos Sainz vinse entrambi i suoi titoli iridati al volante della coupé giapponese, nel 1990 e nel 1992. Juha Kankkunen, oggi vice team principal di Toyota, si prese il quarto e ultimo alloro della sua carriera nel 1993, mentre l’anno successivo Didier Auriol chiuse il ciclo con la sua unica corona mondiale. Poi la casa nipponica passò alla Corolla, un’auto decisamente meno capace di accendere la passione dei tifosi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tre GR Celica e tre GR Yaris per una super squadra

Il progetto per il 2027 ha qualcosa di insolito. Toyota schiererà una sorta di super team con due vetture diverse, quindi tre GR Celica si sfideranno con tre GR Yaris, tutte costruite secondo il nuovo regolamento Rally1, più addomesticato e meno costoso del precedente. Al volante delle Celica ci saranno il nuovo campione del mondo Elfyn Evans e i due piloti che gli hanno conteso il titolo nel 2026, cioè Oliver Solberg e Sami Pajari.

Anche sul fronte Yaris le novità sono parecchio interessanti. Accanto a Takamoto Katsuta torna Ott Tänak, che con Toyota aveva vinto il mondiale nel 2019, e rientra pure Kalle Rovanperä, dopo che una malattia ha interrotto il suo coraggioso tentativo di passare alle monoposto. Un ritorno a casa in piena regola, insomma. Visto che il programma del finlandese sarà parziale, resterà spazio anche per Sébastien Ogier, nove volte re del WRC, che potrà così proseguire con le sue apparizioni a gettone. Tutti avranno il via libera per darsi battaglia senza esclusione di colpi, come da tradizione in casa Toyota. Per gli appassionati l’attesa per il Rally di Monte Carlo, in programma dal 21 al 24 gennaio, si fa già lunga.

Titoli e qualche amarezza nell’endurance

Il marchio giapponese ha appena chiuso una stagione importante anche nel World Endurance Championship. Sébastien Buemi e Brendon Hartley, punte di diamante del programma Hypercar, hanno conquistato a Monza il loro quinto titolo nel WEC. Con loro Ryo Hirakawa è diventato tre volte campione, appena una settimana dopo un ottimo debutto in Formula 1 con la Haas, squadra legata a Toyota, nel Gran Premio del Messico.

Il finale però ha lasciato un po’ di amaro in bocca. I parametri del Balance of Performance hanno costretto entrambe le GR010 a lottare fuori dalla zona punti in una gara decisiva piuttosto deludente. A farne le spese è stato anche Mike Conway, sull’altra vettura, che avrebbe meritato un epilogo migliore nella sua ultima uscita da pilota professionista. A 43 anni il britannico lascia comunque a testa alta, dopo una carriera splendida impreziosita da due vittorie a Le Mans e due titoli nel WEC.

Fonte: TecnoAndroid