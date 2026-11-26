NVIDIA ha chiesto ai propri partner di sospendere le spedizioni di server equipaggiati con i suoi chip AI verso quattro Paesi asiatici, ovvero Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia. La scelta non nasce da una strategia commerciale dell’azienda americana ma è la diretta conseguenza dell’entrata in vigore di nuove restrizioni sulle esportazioni decise dal governo degli Stati Uniti, che punta così a ostacolare il flusso illegale di processori avanzati diretti in Cina.

Il nodo della questione è proprio il contrabbando verso la Cina. Le aziende cinesi, secondo quanto emerso, sfruttano spesso alcune aree del Sud Est asiatico come punto di passaggio per mettere le mani su componenti che non potrebbero acquistare direttamente. Un meccanismo di triangolazione che Washington ha deciso di colpire alla radice, intervenendo sui Paesi che fanno da ponte e non soltanto sulla destinazione finale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Ordini bloccati e partner in attesa di chiarimenti

Gli effetti si vedono già nella filiera. Alcuni dei principali produttori di server che lavorano con NVIDIA, tra cui Dell e Supermicro, avrebbero già comunicato ai clienti dei quattro Paesi coinvolti che gli ordini piazzati in precedenza non riceveranno il via libera alla spedizione. Non si parla quindi solo di nuove commesse ma anche di forniture già concordate, che restano ferme in attesa di sviluppi.

Sulla durata del blocco regna ancora una certa incertezza. Al momento non è chiaro se il provvedimento avrà carattere temporaneo oppure se diventerà una misura permanente, e anche nell’ipotesi più favorevole nessuno sa dire per quanto tempo le spedizioni di chip AI resteranno sospese. Tre fonti informate sulla vicenda spiegano che NVIDIA e i suoi partner stanno ancora esaminando e interpretando il testo delle nuove norme, con l’obiettivo di capire quali margini di manovra siano effettivamente disponibili.

Si tratta di una fase delicata perché ogni passo falso potrebbe tradursi in una violazione delle regole americane. Per questo il colosso guidato da Jensen Huang e i produttori di hardware sembrano aver scelto la strada della prudenza, preferendo congelare tutto piuttosto che rischiare spedizioni non conformi verso Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia.

Le nuove regole di Washington e il caso Megaspeed

Le misure sono state introdotte dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e prevedono l’obbligo di ottenere apposite licenze di esportazione per determinate spedizioni di chip avanzati destinate a diversi Paesi del Sud Est asiatico. In pratica, non basta più un normale ordine commerciale per far arrivare i processori di NVIDIA in quelle zone, serve un’autorizzazione specifica che passa dal vaglio delle autorità americane.

Dietro questa stretta è ragionevole individuare il peso della vicenda Megaspeed, che con ogni probabilità ha avuto un ruolo decisivo nella scelta del governo statunitense. La società ha sede a Singapore ed è sospettata già da qualche tempo di agire come intermediario per le aziende cinesi interessate ad acquistare i chip AI di NVIDIA, aggirando di fatto i divieti già esistenti.

Il caso Megaspeed rappresenta un esempio concreto di quel sistema di triangolazioni che le nuove restrizioni sulle esportazioni intendono smontare. Con l’obbligo di licenza esteso a questi mercati, il Dipartimento del Commercio si garantisce un controllo più stretto su chi riceve realmente i componenti e su dove finiscono una volta usciti dagli stabilimenti dei produttori di server, mentre NVIDIA e i partner continuano ad analizzare il testo delle norme prima di decidere come procedere con gli ordini rimasti in sospeso.

Fonte: TecnoAndroid