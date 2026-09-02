LG presenta il monitor gaming da 1000 Hz a IFA 2026

LG Electronics sfrutta il palcoscenico di IFA 2026 per mostrare due nuovi monitor della gamma UltraGear, pensati per rispondere a esigenze molto diverse ma accomunati da un obiettivo preciso: spingere ancora più avanti l’esperienza gaming.

Il protagonista più curioso è senza dubbio LG UltraGear 25G590B, un monitor Full HD da 24,5 pollici che introduce una caratteristica destinata a far discutere: una frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz. Accanto a lui debutta anche UltraGear OLED evo AI 39GX950B, soluzione decisamente più orientata all’immersività grazie a un pannello OLED curvo da 39 pollici, risoluzione 5K2K e formato UltraWide.

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1000 Hz per il nuovo UltraGear 25G590B

Il nuovo LG UltraGear 25G590B nasce con un pubblico molto preciso in mente: gli appassionati di eSport e, più in generale, i giocatori competitivi che cercano la massima reattività possibile.

Il monitor utilizza un pannello IPS Full HD da 24,5 pollici, con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel. Una diagonale che non è stata scelta casualmente, visto che questo formato è particolarmente diffuso anche negli ambienti delle competizioni professionali e permette di mantenere facilmente sotto controllo l’intera area di gioco. Il dato che cattura immediatamente l’attenzione è però il refresh rate di 1000 Hz. LG sottolinea che si tratta della frequenza di aggiornamento nativa più elevata disponibile su un monitor gaming Full HD, senza dover ricorrere a riduzioni della risoluzione o ad altri compromessi per raggiungere il valore massimo.

A completare il comparto dedicato alla reattività troviamo Motion Blur Reduction Pro, tecnologia sviluppata per migliorare la definizione degli oggetti durante i movimenti veloci. Il pannello IPS è inoltre dotato di trattamento antiriflesso, mentre il supporto permette di regolare altezza, inclinazione e rotazione. Non mancano nemmeno alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale. AI Scene Optimization interviene sull’immagine in base ai contenuti visualizzati, mentre AI Sound si occupa dell’ottimizzazione dell’audio.

LG punta sull’OLED con il 39GX950B

Per chi cerca invece un’esperienza più spettacolare e immersiva, LG porta a Berlino il nuovo UltraGear OLED evo AI 39GX950B.

Qui il focus cambia completamente: il monitor adotta un pannello OLED curvo da 39 pollici con risoluzione 5K2K e rapporto d’aspetto UltraWide 21:9. Una combinazione pensata soprattutto per chi vuole ampliare il campo visivo senza rinunciare a un’elevata definizione.

Uno degli aspetti più interessanti è la presenza della tecnologia Dual Mode certificata VESA, che consente di scegliere tra due configurazioni differenti. La prima arriva fino a 165 Hz con risoluzione 5K2K, mentre la seconda raggiunge 330 Hz in WFHD. È una soluzione che permette quindi di adattare il monitor al tipo di gioco utilizzato: da una parte una maggiore definizione e un’ampia area di lavoro, dall’altra un refresh rate molto elevato quando la priorità diventa la fluidità.

Il 39GX950B utilizza inoltre la tecnologia Tandem OLED di quarta generazione e raggiunge una luminosità di picco dichiarata fino a 1.500 nit. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 completa un comparto visivo che punta su neri profondi, contrasto elevato e una riproduzione più accurata delle immagini. Anche in questo caso LG integra diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. AI Upscaling 5K2K, AI Scene Optimization e AI Sound analizzano i contenuti in tempo reale per intervenire rispettivamente sulla qualità dell’immagine e sulla resa sonora.

Due monitor, due filosofie

Con questi due nuovi UltraGear, LG sembra voler coprire due estremi differenti del mondo gaming. Il 25G590B è una macchina costruita intorno alla velocità, con i suoi 1000 Hz e un formato Full HD da 24,5 pollici particolarmente adatto al gaming competitivo. Il 39GX950B, invece, punta maggiormente sull’impatto visivo, combinando un grande pannello OLED curvo, risoluzione 5K2K, formato UltraWide e una modalità capace di arrivare a 330 Hz.

Entrambi saranno protagonisti dello spazio LG a IFA 2026, dove l’azienda può così mostrare due interpretazioni molto diverse dello stesso concetto: da una parte la ricerca della massima reattività, dall’altra quella di un’esperienza sempre più immersiva.