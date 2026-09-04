LG presenta a IFA 2026 sette novità per la casa

LG Electronics porta a IFA 2026 sette nuove soluzioni per la casa, sviluppate con l’obiettivo di combinare intelligenza artificiale, consumi ridotti e un utilizzo più semplice degli spazi. La nuova proposta coinvolge cucina, bucato e cura della persona, con diversi dispositivi che introducono funzionalità basate sull’AI La nuova generazione di LG SIGNATURE porta in cucina un sistema di intelligenza artificiale conversazionale basato su LLM. Attraverso comandi vocali naturali è possibile ricevere suggerimenti personalizzati, mentre il display LCD da 6,8 pollici permette di gestire le funzioni del frigorifero.

La tecnologia AI Fresh monitora inoltre le variazioni di temperatura legate alle abitudini dell’utente e può pre-raffreddare il vano interno fino a due ore prima di un utilizzo particolarmente intenso. Accanto al modello SIGNATURE arriva il nuovo French Door LG Fit & Max, progettato con sistema Zero Clearance per essere installato a filo dei mobili. Il cassetto Full Convert può essere utilizzato alternativamente come frigorifero o congelatore, mentre Dual FRESHConverter+ permette di gestire separatamente la temperatura dei diversi comparti.

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Lavaggio e asciugatura puntano sull’efficienza

Tra le novità più interessanti c’è la nuova lavatrice LG, che può arrivare a consumare fino al 70% di energia in meno rispetto al limite previsto per la classe A. Le funzioni AI Wash e AI Dry riconoscono il tipo di tessuto e adattano i cicli per proteggere i capi. Il sistema viene affiancato da una nuova asciugatrice in classe A. Entrambi utilizzano tecnologie sviluppate da LG, tra cui il motore Direct Drive e la pompa di calore Dual Inverter. Il motore Direct Drive ha inoltre ottenuto da TÜV Rheinland una certificazione relativa a una durata operativa fino a 30 anni. LG rinnova anche la WashTower, con un nuovo modello largo 63,5 cm pensato per gli spazi delle abitazioni europee. La soluzione integra lavatrice e asciugatrice in un’unica struttura e utilizza la tecnologia Inverter Direct Drive in entrambi gli apparecchi. La gamma WashTower ha superato complessivamente i 3,2 milioni di unità vendute nel mondo.

La nuova lavastoviglie completa la cucina

La gamma LG Fit & Max comprende anche una nuova lavastoviglie da incasso con programma 1-Hour Wash & Dry, capace di completare lavaggio e asciugatura in 60 minuti. Il sistema QuadWash Pro utilizza microbolle per favorire la rimozione dei residui, mentre Hybrid Air Dry interviene sull’asciugatura. La tecnologia AI SenseClean rileva il livello di sporco e regola automaticamente temperatura, durata del programma e quantità di detergente. I principali modelli della gamma raggiungono la classe energetica A.

AirDew porta LG nel mondo degli asciugacapelli

A IFA debutta anche LG AirDew, il primo asciugacapelli sviluppato dall’azienda. Il dispositivo utilizza la tecnologia Triple Airfluidics per generare un flusso d’aria multidimensionale ad alta velocità, riducendo i tempi necessari per l’asciugatura. Il controllo della temperatura e il sistema AirGlide sono progettati per limitare l’esposizione al calore e preservare l’idratazione naturale dei capelli. Il design punta inoltre sulla praticità, con connettore Rotating Plug, ugelli magnetici, base compatta e una custodia Luxury Combo Case utilizzabile anche come supporto.

Completa la nuova proposta la cappa Downdraft LG SIGNATURE, progettata per aspirare fumi e odori direttamente all’altezza del piano cottura. Il sistema utilizza un sensore di movimento per regolare la potenza senza dover toccare la cappa, mentre il frontale in vetro e il design essenziale sono pensati per integrarsi soprattutto nelle cucine open space.