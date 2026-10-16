LG OLED55B46LA scende a 699,9€: OLED 55 pollici con 4 HDMI 2.1

Un TV OLED da 55 pollici sotto i 700 euro fino a qualche mese fa sembrava un traguardo lontano, eppure oggi LG OLED55B46LA scende proprio a 699,9€ su Amazon. Il modello d’ingresso della Serie B4 2024 dimostra che la tecnologia a pannello autoilluminante può diventare accessibile senza rinunciare a molto. Dopo un periodo in cui le quotazioni sono rimaste piuttosto alte, questa offerta riporta il televisore su cifre decisamente più interessanti. Per chi aspettava il momento giusto per passare all’OLED, magari con qualche partita su console di nuova generazione, l’occasione è piuttosto concreta.

Neri assoluti e un processore che lavora da solo

Il cuore di questo smart TV è il pannello OLED 4K Ultra HD da 55 pollici, capace di restituire neri profondi e un contrasto praticamente infinito grazie ai pixel che si illuminano in modo indipendente. La frequenza di aggiornamento nativa arriva a 120 Hz e può spingersi fino a 144 Hz, un dettaglio che fa la differenza con lo sport e con i videogiochi.

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A orchestrare il tutto c’è il processore α8 AI, un chip a 4 core dedicato al deep learning che regola in automatico immagine e audio in base a ciò che scorre sullo schermo. Si occupa anche dell’upscaling intelligente, così i contenuti a risoluzione più bassa vengono adattati al 4K con buoni risultati.

Sul fronte HDR non manca davvero nulla, visto che Dolby Vision, HDR10 e HLG sono tutti supportati. Lato sonoro troviamo Dolby Atmos, DTS:X e IMAX Enhanced, anche se l’impianto integrato 2.0 da 20W resta piuttosto essenziale. Per godersi davvero questi formati conviene affiancare una soundbar esterna.

Quattro HDMI 2.1 e tutto quello che serve ai giocatori

La vera sorpresa per questa fascia di prezzo sono le 4 porte HDMI 2.1 complete, una dotazione rara sui televisori di ingresso. Questo significa poter collegare più console o un PC da gioco senza dover scegliere quale dispositivo sacrificare. A completare il quadro arrivano la tecnologia G SYNC di NVIDIA, AMD FreeSync Premium, VRR e ALLM, tutte funzioni pensate per ridurre la latenza e mantenere fluide le immagini anche nei momenti più concitati.

Chi possiede una console di ultima generazione o un computer dedicato al gaming trova quindi in LG OLED55B46LA un compagno affidabile per sfruttare refresh rate elevati e tempi di risposta contenuti.

Il sistema operativo webOS 24 apre le porte alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime e RaiPlay. Il controllo vocale passa dall’assistente ThinQ AI ed è prevista anche la compatibilità con Amazon Alexa. Nella confezione c’è il nuovo telecomando puntatore MR24, che consente di muoversi nell’interfaccia quasi come con un mouse. Il design sottile e senza bordi, con finitura Essence Graphite, si inserisce senza fatica in qualunque soggiorno.

Lo sconto del 56% e quanto si risparmia davvero

Al lancio il prezzo di listino di questo televisore LG si collocava tra 1.199€ e 1.299€. Oggi su Amazon il modello viene proposto a 699,9€ invece di 1599€, con uno sconto del 56% che si traduce in un risparmio di quasi 900€ rispetto al prezzo di riferimento. Si tratta di una cifra nettamente più bassa rispetto a quelle registrate nei mesi precedenti.

La disponibilità è al momento confermata su Amazon.it, ma guardando l’andamento storico dei prezzi di LG OLED55B46LA è meglio non attendere troppo prima di decidere.

Fonte: TecnoAndroid