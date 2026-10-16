Maserati resta in Stellantis: Filosa esclude anche la scissione

Il futuro di Maserati continua a passare per Stellantis. A chiarirlo, senza lasciare troppi margini di interpretazione, è stato Antonio Filosa, numero uno del gruppo, che ha voluto fissare un punto preciso: il marchio non è in vendita. Una presa di posizione netta, arrivata insieme a un secondo messaggio che pesa altrettanto sulle strategie del costruttore. Filosa ha infatti escluso anche la possibilità di una separazione tra i marchi europei e americani che convivono sotto lo stesso tetto. Due chiarimenti in un colpo solo, quindi, che toccano sia il destino di un singolo brand sia l’assetto complessivo dell’intera galassia Stellantis.

Maserati resta dentro il gruppo

Il primo aspetto è anche quello più diretto. Quando il vertice di una realtà industriale così grande sente il bisogno di precisare che uno dei suoi marchi non verrà ceduto, significa che il tema era sul tavolo e meritava una risposta chiara. Filosa l’ha data in modo esplicito: Maserati rimane parte del portafoglio di Stellantis e non è oggetto di trattative per un passaggio di mano.

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Detta così sembra una frase semplice, quasi scontata. In realtà ha un valore preciso, perché chiude la porta a qualsiasi lettura alternativa sul futuro del brand. Nessuna vendita all’orizzonte, nessun cambio di proprietà. Per chi lavora attorno al marchio, ma anche per chi lo segue da appassionato, è un’indicazione che mette ordine. Il costruttore modenese, insomma, continua a essere una delle firme del gruppo automobilistico guidato da Filosa, e la linea arriva direttamente dalla persona che ne tiene il timone.

C’è poi un dettaglio non secondario nel modo in cui la questione è stata affrontata. Il numero uno di Stellantis non si è limitato a una formula di circostanza ma ha scelto di chiarire pubblicamente la posizione dell’azienda. Un modo per togliere spazio alle ipotesi e ricondurre il discorso su un binario preciso.

Nessuna divisione tra Europa e America

Il secondo punto riguarda una partita ancora più ampia. Accanto alla smentita sulla cessione di Maserati, Antonio Filosa ha infatti escluso anche l’idea di dividere i marchi del gruppo in due blocchi distinti, da una parte quelli di origine europea e dall’altra quelli americani. Un’ipotesi che, se fosse stata presa in considerazione, avrebbe cambiato in profondità la struttura stessa di Stellantis.

Anche qui la risposta è stata chiara. I brand restano insieme, sotto un’unica regia, senza alcuna scissione tra le due sponde dell’Atlantico. Il gruppo, dunque, mantiene la propria configurazione attuale e continua a muoversi come un’entità unica, con i suoi marchi europei e americani che proseguono a far parte dello stesso progetto industriale.

Messi uno accanto all’altro, i due chiarimenti raccontano la stessa direzione. Da un lato Maserati non lascia il gruppo, dall’altro il gruppo non si divide. Sia il singolo marchio sia l’impianto generale restano dove sono, e la conferma porta la firma del numero uno di Stellantis, che ha escluso tanto la vendita del brand quanto la separazione tra le sue anime europea e americana.

Fonte: TecnoAndroid