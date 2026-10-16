WhatsApp per Android prova un cerchio verde per la scheda attiva

WhatsApp per Android continua a lavorare sulla nuova barra di navigazione inferiore, quella comparsa nelle scorse settimane in alcune versioni di sviluppo dell’app. Dopo aver cambiato la forma dell’elemento e tolto le scritte sotto le icone, gli sviluppatori stanno sperimentando adesso anche un sistema diverso per mettere in evidenza la sezione selezionata.

La novità è comparsa nella beta 2.26.41.7, distribuita attraverso il Google Play Store. Non si parla di uno stravolgimento ma di un ulteriore tassello in un percorso che va avanti da qualche tempo e che, versione dopo versione, sta modificando l’aspetto della parte bassa dello schermo dell’applicazione. Un lavoro graduale, fatto di piccoli passi, che vale la pena ricostruire con ordine per capire dove si è arrivati.

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Come è cambiata la barra nelle ultime beta

Credits: TecnoAndroid

La nuova barra era spuntata per la prima volta nella beta 2.26.38.10, con un design flottante e angoli arrotondati. In pratica una barra che dà l’idea di galleggiare sopra il resto dell’interfaccia, invece di restare semplicemente appoggiata al bordo inferiore. Un cambio di impostazione piuttosto evidente già al primo sguardo.

Con la successiva 2.26.39.10 l’app di messaggistica aveva poi eliminato le etichette testuali. Sono rimaste soltanto le icone delle varie sezioni, senza nessuna descrizione sotto. Ne è uscita un’interfaccia più essenziale e pulita, sulla quale però il team sta ancora lavorando prima di renderla disponibile agli utenti.

L’ultimo intervento riguarda invece l’indicatore della scheda attiva, cioè quel dettaglio grafico che permette di capire immediatamente in quale parte dell’app ci si trova. Oggi viene usato uno sfondo rettangolare con angoli molto arrotondati, una specie di pillola che si allunga in orizzontale dietro l’icona selezionata.

Nella nuova versione questo elemento si trasforma in un cerchio verde, più grande e decisamente più visibile. L’effetto finale richiama da vicino quanto già adottato su WhatsApp per iOS, dove la selezione delle schede viene sottolineata con una soluzione molto simile. Su questo fronte, quindi, le due versioni dell’app sembrano destinate ad assomigliarsi un po’ di più.

Tempi e disponibilità della nuova interfaccia

Per il resto la barra di navigazione conserva le caratteristiche già viste nelle build precedenti. Restano la struttura flottante, gli angoli smussati e le icone prive di etichette. Le modifiche accumulate finora lasciano intendere che WhatsApp non abbia ancora fissato il design definitivo e che possano arrivare altri ritocchi prima del debutto vero e proprio. Non sarebbe del resto la prima volta che un elemento viene rivisto più volte durante lo sviluppo.

C’è poi un dettaglio da non trascurare. La nuova interfaccia è ancora in fase di sviluppo e non può essere utilizzata nemmeno da chi è iscritto al programma beta. La versione 2.26.41.7 ha permesso di individuare le modifiche, ma queste non sono state ancora abilitate per i tester, che quindi continuano a vedere la barra nella sua forma attuale.

Anche chi installa le versioni di prova di WhatsApp per Android, insomma, per ora non ha modo di toccare con mano il nuovo indicatore circolare. Al momento non ci sono indicazioni sui tempi di distribuzione, né per chi partecipa ai test né per il pubblico più ampio.

Fonte: TecnoAndroid