BMW X5 e iX5: accessori M Performance e cerchi fino a 23 pollici

Con la quinta generazione di BMW X5 e il debutto di BMW iX5, prima variante completamente elettrica del SUV tedesco, il costruttore presenta anche una gamma di accessori pensata per dare più carattere al modello e renderlo più pratico nella vita di tutti i giorni. L’offerta si divide in due famiglie ben distinte. Da una parte ci sono i componenti M Performance, che puntano su estetica dinamica e aerodinamica. Dall’altra ci sono gli accessori funzionali BMW, studiati per aumentare la capacità di carico e migliorare il comfort di chi viaggia a bordo.

Fibra di carbonio e aramide per un look più grintoso

Il catalogo M Performance si concentra su elementi capaci di rendere più decisa la presenza su strada della nuova X5 e della sua sorella a batteria. Spicca lo splitter anteriore in fibra di carbonio, realizzato in tre sezioni per unire leggerezza e una caratterizzazione estetica molto precisa. Il frontale si arricchisce poi con finiture dedicate alla zona della calandra BMW Iconic Glow, il cui disegno illuminato è uno dei tratti distintivi del nuovo modello. Dietro troviamo lo spoiler sul tetto in nero lucido e le appendici aerodinamiche laterali del diffusore, anche queste disponibili in carbonio.

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Non si parla però di semplici dettagli decorativi. Le parti aerodinamiche sono sviluppate per integrarsi con le forme specifiche della vettura, anche se per ora la casa non ha comunicato valori numerici su eventuali miglioramenti delle prestazioni. Grande cura anche nella scelta dei materiali. Le calotte degli specchietti e il diffusore posteriore sono in aramide, un composito che per aspetto e struttura ricorda il carbonio. La scelta ha una ragione tecnica precisa perché l’aramide lascia passare le onde elettromagnetiche e permette così ai sensori negli specchietti e alle antenne per l’apertura automatica del portellone di funzionare senza problemi.

Cerchi fino a 23 pollici e dettagli per le versioni più sportive

Sul fronte ruote la gamma propone cerchi in lega da 21, 22 e 23 pollici, con configurazioni pensate sia per l’estate sia per l’inverno. Al vertice c’è il cerchio Y spoke 1110 M da 23 pollici in finitura Jet Black con superfici lavorate a vista, un disegno che esalta le proporzioni di BMW X5 e le regala una presenza ancora più marcata. I set completi per le diverse stagioni consentono di abbinare la personalizzazione alle esigenze d’uso durante tutto l’anno. La scelta finale dovrà comunque rispettare le specifiche di omologazione di ciascuna versione e le condizioni di impiego del veicolo.

Alcune motorizzazioni avranno contenuti in più. Per la futura versione M Performance con motore V8 è allo studio un impianto di scarico silenziato specifico, destinato però a mercati selezionati fuori dall’Europa. Previste anche finiture dei terminali in fibra di carbonio per il V8 e per BMW X5 M60e xDrive. La disponibilità effettiva di questi elementi dipenderà dalla motorizzazione e dal mercato di riferimento.

Box da tetto, borse e soluzioni per l’abitacolo

Chi viaggia spesso troverà interessante la nuova generazione dei box da tetto BMW Aero, progettati per ampliare lo spazio di carico con un occhio di riguardo all’efficienza aerodinamica. Le taglie sono tre, da 350, 450 e 550 litri, adatte a esigenze diverse che vanno dalla gita di qualche giorno alle vacanze in famiglia. Ogni nuovo box offre 30 litri in più rispetto al modello precedente corrispondente, con un’impostazione aerodinamica migliorata. Per tenere tutto in ordine arrivano anche le borse BMW Aero e BMW Flex, pensate per adattarsi ai vari volumi e semplificare carico e scarico. C’è poi un box posteriore da 300 litri da montare su un portabiciclette posteriore BMW compatibile, capace di ospitare due borse Flex. Queste sono realizzate in poliestere balistico resistente con dettagli in similpelle nabuk, maniglie ergonomiche, tracolla imbottita, tasche interne ed esterne e una sacca separata per le scarpe.

Anche l’abitacolo riceve attenzioni dedicate. Il sistema BMW Travel & Comfort, integrato dietro gli schienali anteriori, si abbina a diversi supporti per dispositivi elettronici. Oltre al supporto per tablet c’è il Travel & Comfort Tablet Holder Pro, dotato di uno snodo aggiuntivo che consente di regolare con più libertà la posizione del dispositivo, con dettagli argentati in linea con l’ambiente interno. A parte si può acquistare un adattatore per smartphone compatibile con entrambi i supporti, che accoglie telefoni fino a 7 pollici e lascia libere le connessioni. Chiudono l’offerta i tappetini impermeabili BMW per la zona anteriore e posteriore e quello per il vano bagagli, pensati per proteggere i rivestimenti da acqua, fango e sporco soprattutto nei mesi invernali o dopo le attività all’aperto.

Fonte: TecnoAndroid