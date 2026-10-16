Amazon Kindle 2026, l’alone in modalità scura è previsto

Alcuni esemplari di Amazon Kindle 2026 mostrerebbero un difetto nel display che salta all’occhio soprattutto durante la lettura in modalità scura. A segnalarlo è stata una parte dei primi acquirenti della nuova generazione di eReader, arrivata sul mercato all’inizio di ottobre insieme a un rinnovamento piuttosto profondo dell’intera gamma Kindle.

Con questi nuovi modelli Amazon ha infatti cambiato parecchie cose. Il design è stato ripensato da capo, così come la struttura degli schermi e i materiali impiegati per la costruzione, con un obiettivo abbastanza chiaro: proporre dispositivi più sottili e più leggeri rispetto alle generazioni passate. Una scelta che ha portato con sé novità interessanti ma che, stando ai primi riscontri, sembra aver introdotto anche un comportamento inatteso nella gestione della luce.

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Ombre e linee di luce lungo i bordi dello schermo

Il problema riguarda nello specifico la retroilluminazione del pannello. Gli utenti che lo hanno notato parlano di ombre oppure di vere e proprie linee luminose che corrono lungo i bordi della cornice, un fenomeno che diventa particolarmente evidente quando lo sfondo della pagina è nero e il testo bianco. In condizioni normali, con la classica visualizzazione chiara, la cosa passa invece decisamente più inosservata.

Il confronto diretto tra un lettore della generazione precedente e uno dei nuovi Kindle 2026 rende la differenza piuttosto chiara. Sul vecchio modello l’illuminazione appare uniforme fino ai margini, mentre sull’ultimo arrivato si vede quell’alone che corre attorno al perimetro dell’area di lettura. Niente che comprometta il funzionamento del dispositivo, sia chiaro, ma per chi passa molte ore sui libri digitali anche un dettaglio del genere può pesare sull’esperienza complessiva.

Cosa dice Amazon e quali modelli sono coinvolti

Il colosso statunitense non ha lasciato cadere la questione nel vuoto. Attraverso un portavoce è arrivata una dichiarazione ufficiale che conferma come il fenomeno lamentato da alcuni utenti sia reale. Allo stesso tempo però l’azienda lo inquadra in modo diverso, cioè non come un difetto di produzione ma come una conseguenza prevista delle scelte progettuali fatte sul nuovo schermo.

Queste le parole dell’azienda: «È vero che quando un dispositivo è in modalità scura con la luminosità al massimo in un ambiente buio, i clienti potrebbero notare un alone luminoso attorno ai bordi del libro. Tuttavia, questo effetto era previsto per ottenere una cornice colorata e si manifesta solo in determinate condizioni, come ad esempio in modalità scura con luminosità elevata. Se i clienti desiderano attenuare questo alone, consigliamo di provare a impostare una luminosità inferiore in modalità scura».

Dunque l’alone sarebbe legato alla presenza della cornice colorata e comparirebbe solo in uno scenario ben preciso, ovvero con la modalità scura attiva, la luminosità spinta al massimo e un ambiente circostante privo di luce. La soluzione suggerita da Amazon è semplice e non richiede interventi tecnici, basta abbassare un po’ il livello di illuminazione dello schermo quando si legge con lo sfondo nero per rendere l’effetto meno visibile.

C’è poi un altro aspetto da tenere presente. A quanto risulta, questa particolare caratteristica interessa esclusivamente il modello Amazon Kindle 2026 standard, quello di base della nuova famiglia. Sugli altri due lettori presentati insieme a lui, cioè Kindle Colorsoft e Kindle Paperwhite, lo stesso alone luminoso lungo i bordi non sarebbe stato riscontrato.

Fonte: TecnoAndroid