LG al CES 2026: arrivano le nuove TV OLED 2026 “serie 6”

Al CES 2026 LG introduce la gamma LG OLED 2026 serie 6, chiarendo subito la distanza con le sigle storiche del passato. Al vertice si colloca la serie Gallery G6, affiancata dal ritorno della serie Wallpaper W6, ora con connessione totalmente wireless tramite Zero Connect Box, soluzione che prende il posto della precedente linea M. I G6 arrivano in tagli da 48 a 97 pollici, mentre dai 55 agli 83 pollici adottano il nuovo pannello Primary RGB Tandem di seconda generazione, ribattezzato Hyper Radiant Color Technology. Secondo quanto comunicato da LG, il picco di luminanza HDR cresce del 20% rispetto ai G5 2025, con valori che sfiorano i 3000 nit in modalità calibrata D65.

Il pannello4K Ultra HD ora supporta poi un refresh nativo fino a 165 Hz e integra una nuova soluzione anti-riflessi capace di dimezzare le riflessioni rispetto alla generazione precedente, senza ricorrere a superfici opache e mantenendo neri profondi. La serie LG W6, disponibile solo da 77 e 83 pollici, utilizza gli stessi pannelli e offre identiche prestazioni visive, puntando su uno spessore estremamente ridotto e sull’assenza di cablaggi diretti.

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Processore Alpha 11 e funzioni smart

Sia LG G6 che W6 integrano il nuovo processore Alpha 11 Gen3, più potente e dotato di doppio engine dedicato all’Intelligenza Artificiale. La dotazione comprende HDMI 2.1, compatibilità con VRR, Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Il sistema operativo webOS 26 introduce la sezione Gallery+, che consente anche la generazione di immagini tramite Google Gemini. Sul fronte gaming, Nvidia GeForce Now arriva fino al 4K a 120 Hz, mentre la connettività Bluetooth ULL promette una latenza inferiore a 1 ms per i controller. L’audio segna poi l’esordio di Dolby Atmos Flex Connect, che permette l’uso di speaker wireless compatibili. Continua invece l’assenza del supporto DTS. In ambito HDR restano HDR10, Dolby Vision e HLG, senza introduzione di Dolby Vision 2 o HDMI 2.2.

La serie C6 LG viene proposta inoltre in tre varianti. La C6H, da 77 e 83 pollici, utilizza pannelli Primary RGB Tandem e il processore Alpha 11 Gen3, con prestazioni inferiori alle serie top. La C6 standard copre diagonali da 42 a 83 pollici con pannelli OLED WRGB fino a 144 Hz e Alpha 9 Gen8, mantenendo le principali funzioni software. Debutta anche la CS6 da 55 e 65 pollici, ancora priva di specifiche complete. Alla base della gamma si colloca la serie LG B6, con pannelli 4K fino a 120 Hz, picchi HDR tra 700 e 800 nit, diagonali da 48 a 83 pollici, Alpha 8 Gen3, webOS 26 e quattro HDMI 2.1. Annunciata anche una B6E, i cui dettagli restano in attesa.