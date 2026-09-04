Lenovo rinnova l’offerta business: PC, monitor e sicurezza AI

La strategia Hybrid AI di Lenovo si amplia con una nuova generazione di dispositivi e tecnologie dedicate alle aziende. Durante Lenovo Innovation World a IFA 2026, il produttore ha presentato desktop, notebook, monitor professionali e sistemi di sicurezza progettati per accompagnare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di lavoro.

L’offerta segue un approccio che porta l’AI dal dispositivo all’edge, passando per data center e cloud, con l’obiettivo di fornire alle organizzazioni strumenti scalabili e sicuri. La nuova generazione comprende la famiglia ThinkCentre, i notebook ThinkBook, i monitor ThinkVision, le soluzioni ThinkShield e due concept che esplorano nuovi formati per il computing professionale. Il cambiamento riguarda anche il modo in cui Lenovo interpreta il PC aziendale. L’AI non viene infatti proposta soltanto come una funzione aggiuntiva, ma come una componente destinata a entrare nei flussi di lavoro quotidiani, dalla produttività alla collaborazione, fino alla gestione della sicurezza.

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ThinkCentre X Ultra porta l’Agentic AI sul desktop

Il nuovo ThinkCentre X Ultra inaugura una categoria di desktop progettata per gli scenari legati all’Agentic AI. Il sistema può essere configurato con processori fino ad AMD Ryzen AI Max+ PRO Serie 495 e fino a 128 GB di memoria unificata, all’interno di un corpo da appena 1,6 litri. Nonostante il formato compatto, Lenovo ha sviluppato un’architettura termica destinata a mantenere prestazioni costanti durante i carichi di lavoro prolungati, puntando anche su silenziosità e affidabilità.

Il desktop integra AMD Ryzen AI Developer Center, con strumenti, modelli e workflow AI preconfigurati per Windows e Linux. Un’altra caratteristica riguarda la possibilità di collegare fino a quattro sistemi attraverso un’architettura predisposta per il clustering. In questo modo è possibile ampliare le risorse di elaborazione e memoria disponibili per modelli AI più grandi, finestre di contesto estese, workflow multi-agente e richieste simultanee. La funzione Adaptive Lighting utilizza inoltre indicatori luminosi per mostrare in tempo reale lo stato operativo del sistema.

Sul fronte della gestione aziendale sono presenti Lenovo ThinkShield, tecnologie AMD PRO e piattaforma AMD DASH. La famiglia si amplia anche con ThinkCentre M75s Gen 6, configurabile con processori fino ad AMD Ryzen AI PRO Serie 400 e fino a 50 TOPS di accelerazione AI locale, e con ThinkCentre M75q Gen 6. Quest’ultimo utilizza il formato Tiny, può essere collocato dietro un monitor o all’interno di un cassetto e supporta fino a 64 GB di memoria e quattro display.

ThinkBook punta su AI locale e mobilità

Sul versante notebook, Lenovo introduce ThinkBook 14 Gen 9, progettato per combinare elaborazione AI locale, mobilità ed esperienze Copilot+ PC.

Il dispositivo utilizza processori Snapdragon X2 Plus e arriva fino a 80 TOPS di potenza AI. Il display WUXGA da 14 pollici raggiunge 400 nit, mentre lo spessore parte da 17,7 millimetri e il peso da 1,3 kg. L’autonomia dichiarata arriva fino a 26 ore di riproduzione video locale. Il sistema integra inoltre Lenovo Qira, con funzioni come Pay Attention e Catch Me Up pensate per supportare riunioni e recupero delle informazioni.

A completare l’offerta c’è ThinkBook 14x Gen 2, che punta soprattutto sulla portabilità. Lo spessore è di 12,9 millimetri, mentre il peso si ferma a 990 grammi. Il notebook utilizza processori Intel Core 7 Series 3 e viene proposto con display OLED opzionale, touch opzionale e quattro colorazioni: Luna Grey, Celestial White, Mystic Violet e Veil Blue.

Lenovo guarda anche oltre i formati attuali con Project AeroBlade e Project Swan. AeroBlade è un concept da 14 pollici spesso meno di 10 millimetri e con peso inferiore a 830 grammi. Il design fanless utilizza Active Flow, sistema termico sviluppato con Frore Systems e basato sulla tecnologia AirJet. Il progetto integra inoltre struttura in lega di magnesio e alluminio, display OLED, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 7. Project Swan segue invece una strada differente: parte da un notebook da 14 pollici e può estendere il display fino a 17 pollici in formato 16:9. Il dispositivo misura 17,9 millimetri di spessore e pesa 1,6 kg.

ThinkVision trasforma il monitor in uno strumento di collaborazione

La nuova generazione ThinkVision porta l’attenzione su produttività, collaborazione, connettività e comfort. Il ThinkVision P34WD-4v è un monitor curvo WQHD da 34 pollici in formato 21:9, dotato di docking Thunderbolt 4 e fotocamera da 5 MP. Lenovo lo presenta come il primo monitor Thunderbolt VoIP certificato Microsoft.

I sensori AI possono inquadrare automaticamente l’utente, riconoscere più partecipanti e regolare il volume in base alla distanza. È inoltre presente Windows Hello per l’accesso senza password. La frequenza di aggiornamento varia da 24 a 120 Hz, mentre i sensori possono intervenire sulla luminosità, rilevare la presenza di persone nelle vicinanze e ridurre la luminosità quando l’utente si allontana.

Il ThinkVision P27UL-40 è invece un monitor docking Thunderbolt OLED UHD da 27 pollici basato sulla tecnologia InkJet Printing OLED. La risoluzione raggiunge 3840×2160 pixel, con copertura del 99% DCI-P3 e del 100% sRGB. Il display dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e della certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 5-Star. Lenovo integra anche funzioni per la manutenzione automatica del pannello OLED e controlli sincronizzati con i notebook.

Per i responsabili IT è disponibile Lenovo Display Fleet Manager, che consente di gestire da remoto i display, centralizzare l’inventario e amministrare gli aggiornamenti firmware. La gamma T Series comprende inoltre ThinkVision T32UD-4v, monitor da 31,5 pollici UHD fino a 120 Hz, e ThinkVision T34WD-4v, soluzione ultra-wide da 34 pollici in formato 21:9. Entrambi offrono certificazione Microsoft Teams, Windows Hello, docking USB-C con ricarica fino a 100 W e funzioni AI dedicate a comfort e privacy.

ThinkShield estende la protezione all’AI e ai dispositivi remoti

L’espansione dell’AI porta con sé nuove esigenze di sicurezza e gestione. Lenovo risponde con ThinkShield TraceLock, sviluppato insieme ad Absolute Security per fornire ai responsabili IT maggiore visibilità sui dispositivi ThinkPad supportati anche quando sono spenti o disconnessi.

Grazie alla persistenza a livello firmware e alla funzione wake-on-cellular, il sistema permette di localizzare, riattivare, bloccare o cancellare da remoto dispositivi smarriti o rubati. La soluzione è destinata a determinati modelli ThinkPad X1, serie X e serie T dotati di connettività WWAN always-on e delle tecnologie ThinkShield sviluppate con Absolute Security.

Per la gestione dell’intelligenza artificiale Lenovo introduce inoltre Prompt Security, società del gruppo SentinelOne. La piattaforma enterprise punta su monitoraggio in tempo reale, governance e protezione dai rischi collegati all’utilizzo dell’AI. Attraverso Lenovo ThinkShield, Prompt Security permette alle organizzazioni di monitorare le attività AI, proteggere le informazioni sensibili e favorire un utilizzo più controllato delle nuove tecnologie.

Prezzi e disponibilità

Il ThinkBook 14x Gen 2 sarà disponibile da settembre 2026 a partire da 1.079 euro. Da ottobre arriveranno ThinkBook 14 Gen 9 a partire da 1.099 euro, ThinkCentre M75q Gen 6 da 999 euro e ThinkCentre M75s Gen 6 da 1.059 euro.

Il ThinkCentre X Ultra sarà invece disponibile da novembre 2026 a partire da 3.100 euro. Per i monitor, ThinkVision T34WD-4v arriverà a dicembre 2026 da 599 euro, mentre ThinkVision P34WD-4v sarà disponibile da gennaio 2027 da 1.099 euro. ThinkVision P27UL-40 e ThinkVision T32UD-4v sono previsti per febbraio 2027, rispettivamente da 1.099 euro e 799 euro.