Lenovo Legion GB800 scende a 43,77 euro: zaino gaming da 21 litri

Lo zaino gaming Lenovo Legion GB800 nella colorazione Grigio chiaro è sceso su Amazon a 43,77 euro, una cifra che coincide con quello che sembra essere il minimo storico per questo modello. Non capita spesso di trovare un prodotto che metta insieme capienza, protezione e un prezzo così contenuto. Chi segue con attenzione il mercato degli zaini dedicati ai videogiocatori sa bene che 21 litri di spazio organizzato, materiali impermeabili e un’apertura a 180° sotto questa soglia di spesa rappresentano quasi un’anomalia. Vale quindi la pena guardare da vicino cosa offre e in cosa consiste la promozione.

Lenovo Legion GB800, 21 litri pensati per chi si sposta con il proprio setup

Il Lenovo Legion 17″ Gaming Backpack GB800 nasce con uno scopo molto chiaro, cioè proteggere tutta l’attrezzatura da gioco durante gli spostamenti, che si tratti di un LAN party o di un torneo. Con una capacità di 21 litri si avvicina alle dimensioni di un bagaglio a mano e offre spazio a sufficienza per notebook, periferiche e accessori di ogni genere.

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Il vano principale accoglie senza fatica laptop fino a 17 pollici (430x290x30mm) grazie a uno scomparto dedicato, separato da quello riservato al tablet. Tra le soluzioni più azzeccate c’è l’apertura a 180° dello scomparto principale, che rende l’accesso al contenuto rapido e senza intoppi. Una comodità che si apprezza soprattutto durante i controlli di sicurezza in aeroporto, quando bisogna tirare fuori il computer in pochi secondi.

Anche l’organizzazione interna è curata nei minimi dettagli. Ci sono 3 scomparti principali e ben 19 tasche specializzate che permettono di sistemare ogni oggetto esattamente dove serve. Non mancano poi un doppio portabottiglie e alcuni slot ad accesso rapido, pensati per mouse, cuffie o power bank.

Sul fronte della protezione il rivestimento esterno in PU idrorepellente, composto per l’80% da poliuretano e per il 20% da poliestere, tiene al riparo l’attrezzatura da pioggia e versamenti accidentali. L’interno, realizzato per il 95% in poliestere e per il 5% in TPU, aggiunge un ulteriore strato di difesa per i dispositivi più delicati.

Pure il comfort ha ricevuto la giusta attenzione. Gli spallacci ergonomici, imbottiti e traspiranti rendono sopportabile anche un utilizzo prolungato a pieno carico, nonostante lo zaino pesi da solo circa 1,29 kg. Completa il quadro la cinghia da viaggio che consente di agganciarlo al trolley, un particolare che chi viaggia spesso finisce per considerare indispensabile.

Sconto del 45% su Amazon per lo zaino Lenovo Legion

Il prezzo di listino di 79,18 euro scende adesso a 43,77 euro, con uno sconto del 45% che corrisponde a un risparmio netto di oltre 35 euro. Si tratta di una riduzione piuttosto rara per un prodotto Lenovo con questa qualità costruttiva, disponibile su Amazon con spedizione rapida.

Gli acquirenti hanno assegnato al Legion GB800 una valutazione di 4,8 su 5 stelle, un dato che lo rende una scelta affidabile per chi cerca funzionalità e protezione senza dover spendere una fortuna. Vista l’entità della promozione, la disponibilità al prezzo scontato potrebbe però non durare a lungo.

Fonte: TecnoAndroid