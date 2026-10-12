In A Violent Nature 2 esce il 12 febbraio 2027: Johnny è tornato

Chi nel 2024 aveva provato il brivido di osservare una carneficina attraverso gli occhi dell’assassino potrà presto rivivere l’esperienza, perché In A Violent Nature 2 ha finalmente una data di uscita. L’annuncio è arrivato durante il New York Comic Con, dove il sequel dell’horror girato in soggettiva ha fissato il suo debutto per il 12 febbraio 2027. Una scelta curiosa e anche un po’ beffarda, visto che coincide con il fine settimana di San Valentino.

A dare la notizia al pubblico della fiera newyorkese è stato Ry Barrett, l’attore che nel primo capitolo vestiva i panni di Johnny, il pompiere non morto protagonista della storia. Barrett ha confermato che tornerà a interpretare il personaggio e che, ancora una volta, toccherà a lui fare a pezzi un nuovo gruppo di sventurati. L’annuncio è arrivato subito dopo la diffusione del primo trailer, che ha già dato un assaggio dell’atmosfera del nuovo film.

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In A Violent Nature 2: Johnny torna al campo estivo

Sul fronte della trama, In A Violent Nature 2 non si allontana troppo dalle sue radici. Johnny farà di nuovo ritorno a un campo estivo, ma stavolta il suo obiettivo sarà un ragazzo ospite della struttura che finisce, quasi controvoglia, alla festa di fine stagione. A trascinarlo lì è la sorella maggiore, che lavora come animatrice al campo e partecipa alla serata insieme ai suoi amici. Una situazione apparentemente tranquilla che, com’è facile immaginare, degenera in fretta.

Da quel momento in poi il copione prevede orrore e respiro affannoso, mentre il killer si mette all’opera. Come nel primo film, lo spettatore avrà un posto in prima fila per assistere a ogni dettaglio sanguinoso e a ogni momento più raccapricciante. Il fascino della saga sta proprio qui, nel punto di vista ribaltato che costringe il pubblico a seguire il cammino dell’assassino invece di quello delle vittime. Chi ama il genere sa bene quanto sia raro trovare un’idea capace di rinfrescare un filone così battuto.

Per i fan più affezionati il nuovo capitolo potrebbe anche rappresentare l’occasione per scoprire qualcosa in più su Johnny. Il sequel dovrebbe infatti scavare più a fondo nel passato del personaggio, alternando la sua storia alla scia di sangue che lascerà nel presente.

Il successo del primo film e la sfida di Chris Nash

Il primo capitolo aveva raccolto parecchi consensi sia tra il pubblico sia tra i critici, conquistati da un approccio davvero originale allo slasher. Su Rotten Tomatoes la pellicola aveva ottenuto un gradimento del 79%, un risultato di tutto rispetto per un horror costruito su un’intuizione così particolare. Raccontare la storia dalla prospettiva del mostro, con lunghe sequenze in cui la camera segue l’assassino passo dopo passo, aveva reso il film diverso da quasi tutto quello che si vede abitualmente nel genere.

Proprio per questo la sfida per il regista Chris Nash non sarà affatto semplice. Riprendere un concetto tanto riconoscibile e trovare il modo di aggiungerci qualcosa di nuovo è un compito delicato, soprattutto quando l’effetto sorpresa del primo episodio non può più giocare a favore. Approfondire le origini di Johnny è sicuramente una delle strade scelte, ma l’interesse si concentra soprattutto su come il regista riuscirà a far evolvere la sua idea originale senza limitarsi a ripeterla.

Nel frattempo il calendario è segnato e gli appassionati di horror in soggettiva sanno già dove trovarsi. In A Violent Nature 2 uscirà il 12 febbraio 2027, con Ry Barrett di nuovo nei panni del pompiere non morto pronto a seminare il panico tra i ragazzi del campo estivo durante la festa di fine stagione.

Fonte: TecnoAndroid