Lenovo Legion 5 con RTX 5060 e OLED in sconto di 300 euro su Amazon

Chi ha seguito la Gamescom 2026 e il nuovo approfondimento su GTA VI probabilmente si è ritrovato con una gran voglia di rimettere le mani su un buon portatile da gioco, e in questo senso Lenovo Legion 5 arriva al momento giusto: costa 1.599 euro grazie a uno sconto Amazon di 300 euro, pari al 16%, e mette insieme una scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB con un pannello OLED che, su una macchina del genere, fa parecchia differenza. Per chi preferisce spalmare la spesa, c’è anche la possibilità di pagare in 12 rate senza interessi.

La configurazione è quella che ci si aspetta da un notebook pensato per giocare senza troppe rinunce. Accanto alla RTX 5060 lavorano 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB, spazio sufficiente per tenere installati diversi titoli pesanti senza dover fare continuamente pulizia. Il processore è un AMD Ryzen 7 250, ed è lui il vero motore della macchina, quello che tiene in piedi tutto il resto quando la scena si fa complicata.

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Il display OLED è la carta migliore di Lenovo Legion 5

Sul display OLED Lenovo ha puntato più che su qualsiasi altro elemento, e si vede. Il pannello è un WQXGA da 15,3 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e frequenza di aggiornamento a 165Hz, un dato che nei giochi competitivi o comunque veloci pesa eccome, perché la fluidità delle immagini cambia proprio il modo in cui si percepisce l’azione sullo schermo.

C’è poi tutto il corredo tipico della tecnologia OLED, che qui viene sfruttato bene. Copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, quindi tinte intense e sature, neri profondi come solo questa tipologia di pannello sa restituire, e una luminosità di picco che arriva a 1000 nit. Numeri che non servono soltanto a giocare, va detto, perché un display così regge senza problemi anche il montaggio video, la fotografia o semplicemente una serata passata a guardare film con la stanza al buio.

Quanto costa e cosa comprende l’offerta

Il prezzo attuale su Amazon è di 1.599 euro, con i 300 euro di ribasso già applicati rispetto alla cifra di listino. Una configurazione con questa combinazione di componenti, RTX 5060 e OLED ad alta frequenza sulla stessa scocca, di solito non scende facilmente sotto certe soglie, motivo per cui lo sconto del 16% è quello che rende interessante la proposta più di ogni singola specifica presa da sola.

Sul fronte pagamenti, la formula delle 12 rate senza interessi resta attiva e permette di gestire l’acquisto in modo più comodo, senza sobbalzi sul conto corrente. Vale la pena ricordare che l’offerta è stata verificata alle 11:18 del 30 agosto e che, come sempre accade su Amazon, il prezzo può cambiare nelle ore successive senza preavviso.

A chi si rivolge questo notebook

Il profilo di Legion 5 è abbastanza chiaro. È una macchina da 15,3 pollici, quindi ancora trasportabile, pensata per chi vuole giocare a buoni livelli ma non ha voglia di montare un fisso o di spendere cifre da configurazione top. Gli 8GB di memoria video della RTX 5060 e i 16GB di RAM DDR5 coprono senza affanni la maggior parte dei titoli attuali, mentre il terabyte di SSD evita il fastidio di dover disinstallare un gioco ogni volta che ne arriva uno nuovo.

E poi c’è quella combinazione, difficile da trovare a questa cifra, tra una GPU di generazione recente e un pannello OLED a 165Hz. Chi cercava un portatile da gaming con un buon schermo, e non solo con una buona scheda video, trova qui entrambe le cose nello stesso prodotto. Il tutto a 1.599 euro, con la possibilità di rateizzare in dodici mesi a interessi zero.