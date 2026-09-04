Lenovo IdeaPad Vibe porta la Personal AI in sette colori

La Lenovo IdeaPad Vibe porta la Personal AI su una nuova generazione di PC consumer, mettendo al centro non soltanto le prestazioni ma anche personalizzazione e design. Presentata durante Lenovo Innovation World 2026 a Berlino, la nuova famiglia di laptop punta infatti su sette tonalità sviluppate con il Pantone Color Institute e su configurazioni pensate per adattarsi a utenti e stili di vita differenti.

La proposta comprende modelli da 14 e 15 pollici, processori Snapdragon X o AMD Ryzen AI Serie 400 e funzionalità Copilot+ PC. Accanto ai notebook arriva anche IdeaCentre AIO i, un desktop All-in-One che porta la stessa filosofia sulla scrivania di casa. A collegare l’esperienza tra PC, smartphone, tablet e dispositivi indossabili compatibili c’è inoltre Lenovo Qira, l’esperienza di Personal AI che amplia le possibilità di interazione con applicazioni e servizi.

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IdeaPad Vibe punta tutto sulla personalizzazione

La caratteristica più evidente della nuova serie IdeaPad Vibe è la possibilità di scegliere tra sette colorazioni, sviluppate insieme al Pantone Color Institute per rappresentare personalità e stili differenti.

Dreamy Violet propone una tonalità viola associata a serenità e comfort, mentre Spicy Gold utilizza un giallo oro più energico. Zen Green richiama natura ed equilibrio, Chill Blue punta su una tonalità azzurra fresca e contemporanea e Radiant Coral utilizza un colore caldo legato a ottimismo e positività. Completano la gamma Moody Blue, un blu intenso associato ad affidabilità ed eleganza, e Lowkey Grey, una tonalità più sobria e senza tempo.

Lenovo prevede inoltre keycap intercambiabili, acquistabili separatamente, per aumentare ulteriormente il livello di personalizzazione del notebook. Il design non sostituisce però la componente tecnica. IdeaPad Vibe utilizza processori Snapdragon X e funzionalità Copilot+ PC, con configurazioni disponibili nei formati da 14 e 15 pollici. Il peso parte da 1,3 kg, mentre l’autonomia è pensata per accompagnare l’intera giornata.

Alcune configurazioni arrivano fino a 24 GB di memoria, con funzionalità AI eseguite direttamente sul dispositivo. Tra gli strumenti disponibili figurano traduzione in tempo reale, effetti intelligenti per le videochiamate, funzioni per la creazione di contenuti e strumenti dedicati alla privacy. Per chi cerca una resa visiva superiore sono disponibili pannelli OLED nelle colorazioni Lowkey Grey e Moody Blue, con copertura fino al 100% DCI-P3. Le versioni IPS arrivano invece fino a 120 Hz e fino al 100% sRGB.

La dotazione comprende inoltre doppi slot SSD aggiornabili, USB Type-A e Type-C, HDMI, lettore MicroSD e jack audio. La certificazione TÜV Low Blue Light completa le funzioni dedicate al comfort visivo. Lenovo offre anche configurazioni con AMD Ryzen AI Serie 400, che consentono di arrivare fino a 32 GB di memoria e fino a 1 TB di storage SSD. A seconda della versione sono previsti chassis completamente in metallo oppure una combinazione di metallo e polimero, oltre a batterie da 50 Whr o 65 Whr.

IdeaCentre AIO i porta la Personal AI sulla scrivania

La stessa attenzione alla personalizzazione arriva sul desktop con IdeaCentre AIO i. Il nuovo All-in-One è progettato per lavoro, studio e intrattenimento domestico e utilizza processori Intel Core Series 3, con prestazioni AI fino a 40 TOPS a livello di piattaforma.

Per la prima volta la famiglia viene proposta in diverse colorazioni, tra cui Dreamy Violet, Radiant Coral, Zen Green, Chill Blue, Luna Grey e Cloud Grey. Lenovo abbina inoltre le tonalità alla tastiera e al mouse Essential Wireless Combo Gen 3. Il design introduce un’architettura middle-box-free, che elimina il tradizionale modulo hardware collocato dietro allo schermo. Il risultato è un All-in-One più sottile e pulito.

Sono disponibili display Full HD da 23,8 e 27 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità fino a 350 nit. La memoria LPDDR5x può arrivare a 32 GB e sono presenti due slot SSD. A gestire alcune delle funzioni intelligenti interviene Lenovo AI Turbo Engine, che combina ottimizzazione delle prestazioni, miglioramenti multimediali e Adaptive Lighting.

Quest’ultima funzione introduce tre modalità, Boot-up, Default e Music Lighting, con effetti luminosi e colori personalizzabili. Anche l’ergonomia è stata considerata nel progetto. Il supporto consente una regolazione verticale fino a 30 mm e un’inclinazione da -5° a 15°. La modalità E-book è pensata per ridurre l’esposizione alla luce blu durante la lettura, mentre l’audio è affidato a Harman.

Per le videochiamate è disponibile una fotocamera IR fino a 5 MP, affiancata da ottimizzazioni hardware e software e da un otturatore fisico per la privacy. La connettività comprende sei porte USB, HDMI-in/HDMI-out e jack combinato per cuffie e microfono. Sono inoltre disponibili, a seconda della configurazione, ricarica wireless e display touch.

Lenovo Qira collega PC, smartphone e servizi

La nuova generazione consumer Lenovo viene accompagnata dall’evoluzione di Lenovo Qira, l’esperienza di Personal AI disponibile su alcune configurazioni. Il sistema è progettato per funzionare in modo più contestuale su PC, smartphone, tablet e dispositivi indossabili compatibili, collegando anche servizi come email, calendario e strumenti di collaborazione attraverso la piattaforma Workato. L’interazione avviene tramite linguaggio naturale e permette di recuperare informazioni rilevanti senza dover passare continuamente da un’applicazione all’altra. L’obiettivo è quindi rendere più fluido il passaggio dall’intenzione dell’utente all’azione.