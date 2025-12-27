Lenovo: ecco nuovi dettagli sul prossimo dispositivo gaming

Con il CES 2026 di Las Vegas che si avvicina, Lenovo si prepara a catalizzare l’attenzione del pubblico. Ciò grazie ad un progetto che va oltre il concetto tradizionale di notebook gaming. Si tratta del Lenovo Legion Pro Rollable, un concept laptop che punta a ridefinire il rapporto tra mobilità, allenamento competitivo ed eSport. Il tutto grazie a un display OLED arrotolabile ed estensibile lateralmente. Il primo elemento da chiarire è la destinazione del prodotto. Il Legion Pro Rollable non sarà messo in vendita, almeno nell’immediato. L’obiettivo è una dimostrazione tecnologica, un esercizio di stile che mostra le capacità ingegneristiche di Lenovo e anticipa possibili direzioni future per il gaming portatile di fascia alta.

Lenovo si prepara a presentare il nuovo laptop con display arrotolabile

Il pannello Lenovo PureSight OLED parte da una diagonale di 16 pollici. E può estendersi fino a 21,5 o 24 pollici tramite un meccanismo motorizzato. Non si tratta di una semplice espansione scenografica. Lenovo ha pensato il display come uno strumento di allenamento, articolando l’esperienza in tre modalità operative. La Focus Mode privilegia uno spazio visivo compatto per migliorare precisione e tempi di reazione. La Tactical Mode amplia la superficie per lavorare su consapevolezza spaziale e coordinazione. La Arena Mode, infine, consente di affrontare sessioni di gaming competitivo ad alto livello anche lontano da una postazione fissa.

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Dal punto di vista meccanico, l’estensione del pannello è affidata a due motorini progettati per mantenere la superficie costantemente tesa. Riducendo vibrazioni e stress strutturale durante l’uso ripetuto. Sul fronte hardware, si parla di una NVIDIA GeForce RTX 5090. Abbinata a un Intel Core Ultra di fascia top, anche se il modello specifico non è stato ancora ufficializzato. Restano invece sconosciuti dettagli cruciali come memoria, archiviazione, batteria e dotazione di porte.

Un ruolo centrale sarà giocato dall’intelligenza artificiale, concepita come assistente avanzato all’allenamento. Le funzioni anticipate includono zoom intelligenti su mappe e interfacce, tracking del puntatore, supporto contestuale nei momenti decisivi e illuminazione adattiva basata sugli eventi di gioco. L’obiettivo è aiutare i giocatori professionisti a interpretare meglio l’azione, senza alterare l’equilibrio competitivo. Non resta che attendere il CES 2026 per scoprire tutte le caratteristiche del nuovo dispositivo Lenovo.