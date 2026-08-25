LEGO One Piece, trailer e data della miniserie Netflix

Con un nuovo trailer diffuso da Netflix arriva la prima presentazione vera e propria di LEGO One Piece, il progetto che porta la ciurma di Cappello di Paglia dentro l’universo dei mattoncini. Il filmato serve soprattutto a introdurre i personaggi, mostrati nella loro versione in plastica componibile, e a chiarire il tono dell’operazione: le avventure nate dalla penna di Eiichiro Oda vengono rilette attraverso quell’umorismo un po’ sopra le righe che accompagna da anni le produzioni animate LEGO.

L’appuntamento è fissato per il 29 settembre sulla piattaforma streaming. Non si tratta di un film unico ma di una miniserie divisa in due parti, e questa è forse la scelta più interessante dell’intero progetto, perché consente di raccontare con calma quello che c’era da raccontare. Il materiale di partenza, infatti, non è l’anime. La miniserie ripercorre gli eventi delle prime due stagioni della serie live action, quindi guarda alla trasposizione televisiva e non al cartone giapponese che tutti conoscono.

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Una porta d’ingresso pensata anche per chi parte da zero

C’è una funzione dichiarata dietro LEGO One Piece che va oltre il semplice divertimento per chi già segue la saga. Il formato breve, il tono leggero e la struttura in due episodi lo rendono un punto d’accesso comodo per chi non ha mai messo piede in quel mondo e magari si è sempre fermato davanti alla mole di materiale accumulata negli anni. Avvicinarsi alle storie di Monkey D. Luffy e del suo equipaggio passando dai mattoncini è indubbiamente meno impegnativo che affrontare centinaia di episodi.

Chi invece la saga la conosce a memoria troverà il gusto del riconoscimento, il piacere di rivedere scene familiari filtrate da uno stile completamente diverso. È una formula collaudata, quella delle produzioni animate LEGO, che negli anni ha attraversato praticamente ogni grande franchise senza mai combinare disastri. Nel frattempo la macchina della serie televisiva continua a muoversi. La terza stagione ha già chiuso le riprese da diverse settimane e si trova ora in fase di post produzione, quindi il lavoro procede secondo i tempi previsti.

Dai set alla trasposizione animata

L’annuncio del progetto risale allo scorso aprile e all’epoca segnava l’apertura ufficiale di una collaborazione tra due mondi che si erano già incrociati. I set LEGO dedicati a One Piece esistono infatti da tempo e hanno riscosso un ottimo riscontro, ma il salto verso una produzione animata è tutta un’altra cosa. Significa passare dal prodotto da scaffale alla narrazione vera e propria, con tutto quello che comporta in termini di scrittura, ritmo e caratterizzazione.

Gli elementi per funzionare ci sono. Da una parte i personaggi di One Piece, che reggono da soli buona parte del peso emotivo grazie a una scrittura solida e a un immaginario riconoscibile ovunque. Dall’altra lo stile inconfondibile dei cartoni animati LEGO, quella capacità di prendersi in giro senza mai risultare irritante, che finora non ha deluso le aspettative del pubblico affezionato.

Il trailer diffuso da Netflix lascia intravedere proprio questo equilibrio, con i protagonisti trasformati in minifigure che mantengono però i tratti distintivi e le espressioni che li rendono immediatamente identificabili. Il mare, le navi, le isole: tutto ricostruito pezzo per pezzo, con quella fisicità un po’ buffa che caratterizza le animazioni realizzate con i mattoncini.

La scelta di appoggiarsi al live action piuttosto che all’anime resta comunque la decisione più curiosa dell’intera operazione, perché lega la miniserie a una produzione relativamente recente e ne fa un complemento diretto, quasi un accompagnamento parallelo a quello che Netflix sta costruendo con la serie principale. Le due parti arriveranno insieme il 29 settembre.