Gemini Gems verso la chiusura: date e migrazione automatica

Chi ha passato mesi a costruire assistenti personalizzati con Gemini Gems può respirare, almeno un po’. Google sta preparando il pensionamento della funzione per sostituirla con le Skills basate su Gemini Spark, ma il passaggio non sarà quel taglio netto che era sembrato in un primo momento. Le indicazioni trovate nel codice dell’app Google raccontano infatti di un calendario spalmato su più fasi e, cosa più interessante, di una migrazione automatica dei contenuti già creati. Il primo messaggio di dismissione parlava di una data secca, il 20 ottobre 2026, e aveva fatto storcere il naso a parecchi utenti. Un Gem, in fondo, non è una cosa che si costruisce in cinque minuti, tra istruzioni personalizzate, file caricati e aggiustamenti fatti a furia di prove. Doverlo rifare da zero altrove sarebbe stato un fastidio non da poco.

Stando alle stringhe individuate nell’ultima versione dell’app, lo spegnimento completo di Gemini Gems slitta al 17 novembre 2026. Prima però ci sarà uno stop parziale, fissato al 13 ottobre 2026, quando verranno disattivati i permessi di creazione e modifica. Tradotto in pratica, da metà ottobre non sarà più possibile mettere in piedi nuovi Gems né ritoccare quelli esistenti, mentre l’utilizzo dovrebbe restare disponibile per un altro mese abbondante.

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È una finestra di respiro che cambia parecchio la percezione dell’operazione. Un mese in più significa tempo per capire come funzionano le Skills, per verificare se il comportamento resta quello atteso e, nel caso, per correre ai ripari. Google, insomma, sembra aver ascoltato chi aveva storto il naso davanti alla prima comunicazione.

La migrazione automatica verso Gemini Spark

Il dettaglio più rilevante emerso dal codice riguarda proprio il destino dei contenuti già salvati. I Gems esistenti dovrebbero convertirsi in automatico in Skills basate su Gemini Spark, senza che l’utente debba rimettere mano a nulla. Niente copia e incolla delle istruzioni, niente ricaricamento dei documenti, niente ricostruzione dei prompt uno per uno. Per chi usa questi strumenti in modo intensivo, magari con una decina di assistenti dedicati ad attività diverse, la differenza è enorme. Una cosa è cambiare interfaccia e nome della funzione, un’altra è ritrovarsi con la casella vuota il giorno dopo. La conversione automatica riduce l’attrito e rende il passaggio più simile a un aggiornamento che a un trasloco forzato.

Cosa cambia davvero per chi usa Gemini

Il cambio di nome non è solo cosmetico. Gemini Spark rappresenta la direzione che Google ha scelto per la personalizzazione dell’assistente, e le Skills ne sono l’evoluzione naturale rispetto ai Gems della prima ora. Il concetto di fondo resta riconoscibile, ovvero costruire configurazioni su misura per compiti ricorrenti, ma l’infrastruttura sotto cambia.

Va detto che si parla di informazioni ricavate dall’analisi del codice dell’app, quindi elementi ancora non ufficializzati e potenzialmente soggetti a modifiche. Le date possono essere spostate di nuovo, come già successo con il primo termine del 20 ottobre, e anche i dettagli sulla migrazione potrebbero essere rifiniti prima del rilascio pubblico. Il fatto che Google stia lavorando su un percorso graduale invece che su un interruttore da spegnere resta però il segnale più chiaro. Chi ha investito tempo nei propri Gems farebbe comunque bene a segnarsi le due scadenze. Il 13 ottobre 2026 come limite per creare e modificare, il 17 novembre 2026 come chiusura definitiva. Nel mezzo, la finestra utile per assicurarsi che la conversione verso le Skills sia andata a buon fine e che tutto continui a funzionare come prima.