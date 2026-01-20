Le ali intelligenti grazie al nuovo materiale metallico

Le ali che cambiano forma durante il volo non sono più solo un’idea teorica. Nei laboratori di ricerca aeronautica sta prendendo forma un materiale capace di deformarsi e tornare stabile. Questo metallo attivo permette di variare l’angolo di incidenza in modo continuo. I test mostrano passaggi fluidi da meno venticinque a più venticinque gradi. Le prove sono avvenute a temperature molto basse, simili a quelle dell’alta quota. Il comportamento resta affidabile anche in condizioni estreme. La struttura mantiene resistenza e controllo, senza cedimenti improvvisi.

I ricercatori hanno realizzato sezioni alari sperimentali per dimostrarne le potenzialità. Le superfici reagiscono al riscaldamento recuperando quasi completamente la forma programmata. Questo apre prospettive concrete per velivoli più efficienti e stabili. In futuro, l’integrazione di sensori consentirà un controllo autonomo della deformazione. Le ali potrebbero adattarsi in tempo reale all’ambiente di volo. La strada verso l’applicazione industriale resta lunga, ma i primi risultati sono incoraggianti.

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Un metallo che imita i semi e risolve un vecchio limite e crea le ali intelligenti

Da decenni l’ingegneria aeronautica cerca materiali capaci di adattarsi alle diverse fasi del volo. Il problema non è mai stato il progetto, ma la materia stessa. I materiali devono essere leggeri, resistenti e allo stesso tempo flessibili. Le soluzioni precedenti si sono spesso rivelate fragili o poco reattive. Polimeri e strutture passive non hanno garantito affidabilità aerospaziale. Un team della Nanjing University of Aeronautics and Astronautics ha scelto un approccio diverso. I ricercatori hanno sviluppato una lega di nichel e titanio a memoria di forma. Il materiale è stato realizzato tramite stampa 3D metallica avanzata.

La tecnica consente precisioni micrometriche e geometrie complesse. La struttura interna presenta micro ondulazioni di pochi decimi di millimetro. Questo dettaglio è essenziale per distribuire le sollecitazioni aerodinamiche. La lega può allungarsi fino al trentotto per cento prima della rottura. Dopo il riscaldamento recupera oltre il novantasei per cento della forma originaria. L’ispirazione arriva dal mondo vegetale, in modo inatteso. I ricercatori hanno studiato il rivestimento dei semi di una pianta succulenta. Le sue cellule epidermiche ondulate diffondono le pressioni sulla superficie. Trasferire questo schema in una rete metallica ha prodotto una metamateria robusta e flessibile. Così la natura suggerisce soluzioni concrete anche per l’aeronautica del futuro.