La Samsung TV può essere controllata con i Galaxy Watch?

Possedere una Samsung TV recente, uno smartwatch Galaxy Watch e l’app SmartThings configurata, permette agli utenti di puntare lo schermo con il braccio per controllare il televisore. Ciò è possibile grazie alla funzione chiamata Pointer Mode ed è una di quelle chicche che, una volta scoperte, cambiano il modo in cui si interagisce con il televisore. Il meccanismo è intuitivo: si muove il polso e sullo schermo appare un cursore che segue i movimenti degli utenti. Niente touchpad da sfiorare alla cieca, niente tasti direzionali da premere mille volte per arrivare all’icona giusta. Basta un gesto naturale. A tal proposito, è utile sottolineare un dettaglio riguardo la posizione dello smartwatch. Per convenzione, l’orologio si porta a sinistra, ma quando si parla di Pointer Mode, tale abitudine è un limite. Usare il cursore con il polso “non dominante” è un po’ come provare a usare il mouse con la mano sbagliata: tecnicamente possibile, ma tutto meno che naturale. Indossare il Galaxy Watch sul polso dominante rende il puntamento più preciso, fluido e immediato.

Galaxy Watch usati come telecomando per i Samsung TV

C’è però un risvolto negativo della medaglia. La navigazione sullo smartwatch stesso può sembrare leggermente meno comoda, almeno all’inizio. È una di quelle scelte da fare consapevolmente: meglio privilegiare l’esperienza sul televisore o quella sul polso? La buona notizia è che Samsung ha pensato anche a tale scenario. Il Galaxy Watch è estremamente flessibile e permette di cambiare orientamento dei pulsanti in pochi secondi direttamente dalle impostazioni. Adattandosi, in tal modo, senza problemi a entrambi i polsi. Si tratta di un tipo di attenzione ai dettagli che rende il prodotto davvero versatile. Ciò soprattutto quando entra in gioco un ecosistema ben integrato.

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Riguardo la compatibilità, la Pointer Mode richiede almeno Tizen 9 sul televisore. Al momento è disponibile sui modelli Samsung del 2024 e successivi, con un’estensione prevista anche per alcuni modelli del 2023. Si tratta di una funzione che potrebbe cambiare l’esperienza degli utenti al punto che tornare al telecomando tradizionale diventa molto meno allettante.