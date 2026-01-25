La nuova edizione per Switch 2 porta contenuti inediti, modalità multiplayer e un’area tutta nuova

Super Mario Bros. Wonder torna il 26 marzo in una versione dedicata a Switch 2 che promette di andare ben oltre il semplice adattamento tecnico. Nintendo ha scelto di rilanciare uno dei capitoli più apprezzati degli ultimi anni puntando su una formula arricchita, capace di valorizzare sia il gioco in solitaria sia la dimensione sociale. Chi possiede già l’edizione per la prima Switch potrà effettuare l’upgrade a prezzo ridotto, una mossa pensata per non lasciare i giocatori. Il cuore della nuova proposta è Parco Bellabel, una zona completamente inedita che diventa il centro delle nuove attività cooperative.

Qui trovano spazio competizioni leggere, prove di abilità e modalità pensate per il multiplayer locale e condiviso. L’obiettivo è trasformare Wonder in un’esperienza da salotto, dove amici e familiari possono alternarsi tra sfide e minigiochi senza dover entrare ogni volta nel menu principale. La scelta di integrare sistemi come GameShare consente poi di coinvolgere più persone nelle vicinanze, ampliando il numero dei partecipanti senza barriere tecniche.

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Switch e i nuovi contenuti: personaggi, modalità e oggetti da collezione

Oltre alla nuova area, la versione aggiornata introduce modifiche sostanziali anche al gioco base. Arriva una modalità dedicata alle boss fight che consente di affrontare in sequenza tutti i Bowserotti, trasformando le battaglie più iconiche in una sfida continua. Fa il suo debutto anche Rosalina come personaggio giocabile. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità. Grazie a una funzione di supporto, un secondo giocatore può controllare un Luma utilizzando le nuove opzioni di input di Switch 2, aiutando chi è meno esperto senza spezzare il ritmo della partita.

È stata anche introdotta una modalità assist che riduce le penalità dopo le cadute, rendendo l’esperienza più fluida per i giocatori alle prime armi. Il lancio sarà accompagnato anche da altri contenuti pensati per i collezionisti, come nuovi Amiibo dedicati al mondo di Wonder e un curioso gadget parlante ispirato al Fiore Chiacchierone, capace di interagire con l’ambiente e di supportare più lingue. Tutto ciò contribuisce a costruire un ecosistema che va oltre il videogioco in sé, rafforzando il legame tra hardware, software e merchandising. Nintendo sembra così voler sfruttare il passaggio generazionale per dare nuova vita a uno dei suoi titoli simbolo, trasformando Super Mario Bros. Wonder in una piattaforma di intrattenimento più ampia, dinamica e social, pensata per accompagnare il debutto di Switch 2 con un contenuto fortemente attrattivo.