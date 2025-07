Netflix: festa per il sequel di Un Tipo Imprevedibile, arriva un videogioco

Chi ricorda Un Tipo Imprevedibile (Happy Gilmore) del 1996 potrebbe avere una piacevole sorpresa: Netflix ha rilasciato il sequel insieme a un videogioco ufficiale, parte della sua iniziativa Netflix Games. Il titolo è Happy Gilmore: Golf Mayhem ’98 Demo ed è disponibile da oggi per tutti gli abbonati, senza pubblicità né acquisti in-app.

Il nuovo gioco non è solo una curiosità: rappresenta un vero e proprio omaggio interattivo al film originale, con riferimenti, citazioni e sequenze riprodotte in grafica da videogioco. Il protagonista è sempre Gilmore, diventato nel tempo una star nel mondo videoludico. All’interno del gioco, lo si impersona in una lunga buca di golf, ma il percorso è costellato di ostacoli, gag, mini-sfide e contenuti da sbloccare.

Tra golf e minigiochi demenziali, si rivive il film giocando

Durante la partita, ogni colpo porta Gilmore a spostarsi nel campo, dove troverà minigiochi esilaranti, tra cui un demolition derby con golf cart, sfide a tempo e collezionabili da raccogliere. L’obiettivo principale non è solo imbucare la pallina, ma completare al 100% l’esperienza, sbloccando ogni oggetto nascosto e ogni citazione visiva.

Il gameplay punta molto sulla nostalgia e ha senso soprattutto per chi ha visto il primo film, dato che molte gag e riferimenti si rifanno proprio al lungometraggio degli anni ’90. Il titolo si presenta come una sorta di espansione narrativa del sequel, complementare alla visione del film.

Per giocare è necessario accedere alla scheda “Giochi” dell’app Netflix su smart TV, decoder o direttamente da Android tramite Google Play Store. Per dispositivi iOS, invece, serve scaricare l’app Netflix Game Controller per trasformare lo smartphone in un joypad wireless.

Golf Mayhem ’98 Demo dimostra che l’intrattenimento su Netflix non si ferma più solo ai contenuti video, ma punta sempre di più all’interazione e alla nostalgia pop. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto l’azienda stia proseguendo anche verso altri orizzonti.