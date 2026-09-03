Kia PV7, il maxi van elettrico si mostra prima del debutto

Il nuovo Kia PV7 si mostra per la prima volta in una serie di immagini teaser che anticipano l’arrivo di un maxi van elettrico destinato ad affiancare il PV5 nella gamma commerciale del costruttore coreano. Un passo avanti che segue di poco l’esordio del fratello minore e che allarga il perimetro della strategia PBV, acronimo di Platform Beyond Vehicle, ovvero l’idea di costruire mezzi che vanno oltre il concetto tradizionale di furgone. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è fissato per il 14 settembre all’IAA Transportation di Hannover, una delle vetrine più importanti al mondo per la mobilità professionale.

La scelta del palcoscenico non è casuale. Ad Hannover si ritrovano flotte, operatori della logistica, artigiani e aziende che stanno valutando il passaggio ai veicoli commerciali elettrici, e Kia arriva con un prodotto che vuole intercettare proprio quel pubblico. Le prime immagini diffuse non svelano granché sul piano tecnico, ma bastano a inquadrare il posizionamento del mezzo.

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Un gradino sopra il PV5, con più spazio da gestire

Rispetto al PV5, il PV7 gioca su dimensioni maggiori e su una versatilità più marcata. L’obiettivo dichiarato è offrire più abitabilità e una capacità di adattamento superiore alle diverse attività lavorative, senza però chiudere la porta all’uso nel tempo libero. È un dettaglio che dice molto sull’impostazione del progetto, perché la famiglia PBV non nasce soltanto per trasportare merci da un capannone a un cantiere.

Le foto teaser mostrano un veicolo pensato per contesti molto diversi tra loro, dalla distribuzione urbana alle attività professionali più articolate. Il concetto di fondo resta quello di una base modulare, capace di trasformarsi in configurazioni differenti a seconda di chi la utilizza. Una strategia che il marchio coreano sta portando avanti con una certa coerenza, allargando progressivamente il catalogo invece di puntare su un singolo modello tuttofare.

Design one box e piattaforma E-GMP.S sotto la carrozzeria

Sul piano stilistico il Kia PV7 adotta una configurazione one box, quella scelta che sacrifica il muso allungato in favore dello spazio interno. Le proporzioni risultano solide, ben bilanciate, con il cofano e i montanti rifiniti in nero che creano un contrasto visivo netto rispetto al resto della carrozzeria. Niente fronzoli, la funzionalità viene prima di tutto.

A rendere riconoscibile il mezzo ci pensano soprattutto le firme luminose anteriori e posteriori, ormai un marchio di fabbrica del linguaggio stilistico della casa coreana. Sono quelle a legare visivamente il maxi van elettrico al resto della gamma e a dare identità all’intera famiglia PBV, che altrimenti rischierebbe di apparire come una collezione di scatole su ruote.

Sotto la carrozzeria lavora la piattaforma E GMP.S, architettura sviluppata appositamente per i veicoli commerciali a batteria del marchio. È la stessa base tecnologica che regge l’intera strategia PBV e che permetterà di far crescere il catalogo con modelli pensati per il trasporto professionale, ognuno con le proprie specificità.

Ad Hannover non ci sarà solo il PV7

Il debutto tedesco sarà soltanto il punto di partenza. Kia ha già fatto sapere che allo stand saranno esposte anche diverse varianti del PV5, una scelta che serve a dimostrare quanto la piattaforma sia scalabile e quanto il costruttore voglia presidiare più segmenti del mercato professionale contemporaneamente.

Per ora le specifiche tecniche restano coperte. Nessun dato su autonomia, capacità di carico, potenza o tempi di ricarica, tutto rimandato al 14 settembre. Quello che filtra dalle comunicazioni della casa coreana è però un messaggio piuttosto diretto, ovvero che il futuro dei veicoli commerciali passa dall’elettrico e che il marchio intende giocarsi un ruolo di primo piano in una delle trasformazioni più profonde vissute dal settore negli ultimi anni.