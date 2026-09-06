Kena Mobile, 600 Giga in 5G a 6,99 euro per due mesi

Chi si trova a corto di traffico dati proprio nel momento sbagliato ha di che rallegrarsi, perché Kena Mobile ha messo in campo un’opzione aggiuntiva che porta 600 Giga in 5G al mese per due mesi al prezzo di 6,99 euro invece di 11,99 euro. Si chiama Kena Unlimited Promo ed è pensata esattamente per quelle situazioni in cui il pacchetto dati incluso nel piano principale non basta più, tra video, navigazione e hotspot condivisi con altri dispositivi.

Il funzionamento è lineare e senza sorprese. L’opzione dura due mesi, poi si spegne da sola: non è previsto alcun rinnovo automatico, quindi al termine del secondo mese tutto torna come prima, senza dover ricordarsi di disattivare nulla. Un dettaglio non banale, considerando quante volte le opzioni aggiuntive continuano a rinnovarsi silenziosamente. La finestra per aderire, però, non è infinita: l’attivazione va completata entro il 2 settembre.

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Velocità, copertura e Giga da usare anche all’estero

Sul fronte tecnico, Kena Mobile viaggia sulla rete TIM, e in questo caso specifico le soglie dichiarate parlano di una velocità in download fino a 250 Mbps e in upload fino a 75 Mbps. Valori che riguardano il territorio nazionale, mentre fuori dai confini italiani tutto dipende dagli operatori locali che hanno accordi di partnership con TIM, quindi le prestazioni possono variare da Paese a Paese.

E proprio a proposito di estero, dentro il pacchetto dei 600 Giga ci sono 7,5 Giga al mese riservati alla navigazione nei Paesi dell’Unione europea. Non è una cifra enorme in assoluto, ma per una settimana di vacanza in Europa tra settembre e ottobre è più che sufficiente per mappe, messaggi, social e qualche video senza stare a contare i megabyte rimasti.

Altro aspetto interessante: l’opzione consente di condividere la connessione con uno o più dispositivi, mobili e non, attraverso hotspot Wi-Fi o tethering. Tradotto in pratica, il tablet, il portatile o lo smartphone di un’altra persona possono agganciarsi ai Giga dell’offerta senza limitazioni particolari. È il tipo di libertà che fa la differenza quando si lavora in trasferta oppure quando la connessione di casa decide di abbandonare il campo nel momento meno opportuno.

Cosa succede quando i Giga finiscono

Vale la pena capire come si comporta Kena Unlimited Promo nel caso in cui il traffico si esaurisca. Se non c’è nessuna offerta Kena attiva né altre opzioni aggiuntive a coprire il buco, il traffico dati viene bloccato automaticamente. Nessun addebito nascosto, nessuna sorpresa in bolletta o sul credito residuo: la connessione si ferma e basta.

Chi però ha bisogno di continuare a navigare comunque può farlo alle condizioni del piano Base Kena, che prevede un costo di 0,50 euro ogni 50 MB. L’attivazione passa da un SMS con il testo INTERNET ON da inviare al numero 40543711. Una soluzione da usare con la calcolatrice alla mano, chiaramente, perché a quel prezzo il conto sale in fretta.

Un ultimo elemento che l’operatore mette nero su bianco riguarda l’ordine di consumo: i dati inclusi in Kena Unlimited Promo hanno la priorità rispetto a quelli dell’offerta principale. Significa che per due mesi vengono erosi prima i 600 Giga dell’opzione, lasciando intatto il pacchetto del piano base fino a quando la promozione non si esaurisce o non arriva alla sua scadenza naturale. Un’accortezza che evita di bruciare i Giga già pagati mensilmente mentre sul conto giacciono centinaia di Giga extra non utilizzati.