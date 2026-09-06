TIM regala 60 euro a chi passa alla linea voce FWA Light

Chi ha ancora una linea fissa solo voce in tecnologia RTG si ritrova davanti a un’offerta che TIM ha reso più conveniente proprio in questi giorni, perché al passaggio verso FWA Light viene ora abbinato un bonus di 60 euro spalmato sui primi dodici mesi. Un incentivo che si somma allo sconto già previsto in partenza, e che punta dritto a convincere chi finora ha rimandato la migrazione tecnologica della propria linea telefonica di casa.

Il meccanismo era già stato messo in piedi all’inizio del 2026, quando l’operatore ha aperto la possibilità di effettuare un upgrade tecnologico per alcuni clienti di rete fissa con offerte solo voce su linee RTG. In quel caso la migrazione avveniva tramite modifica contrattuale, con la fornitura del nuovo modem TIM HUB Voce a cui collegare il telefono fisso di casa. Ma la strada resta aperta anche su richiesta diretta, per tutti i clienti solo voce RTG che rientrano nei requisiti per la trasformazione della linea.

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Quanto si risparmia con il nuovo bonus da 60 euro

Il punto interessante è il conto in bolletta. Il numero di telefono resta lo stesso, le condizioni economiche dell’offerta attuale non cambiano, ma viene applicato uno sconto di 5 euro al mese a tempo indeterminato sul canone della linea solo voce. Da questo mese di Settembre 2026, per le nuove attivazioni, a quei 5 euro se ne aggiungono altri 5 al mese per il primo anno. Ecco da dove arrivano i 60 euro complessivi.

Tradotto in pratica, chi accetta il passaggio si trova per dodici mesi con uno sconto totale di 10 euro al mese rispetto al canone attuale della linea voce. Terminato il periodo promozionale, resta comunque attivo lo sconto strutturale di 5 euro mensili, quello senza scadenza. Non è una cifra enorme, ma su una linea che spesso viene tenuta più per abitudine che per necessità reale, la differenza si sente.

Come funziona la linea voce su rete FWA

La copertura si chiama FWA Light Indoor e non va confusa con una connessione internet vera e propria. Le velocità dichiarate sono fino a 2 Mbps in download e fino a 1 Mbps in upload, giusto lo stretto necessario per far viaggiare le chiamate. La navigazione internet, infatti, è espressamente inibita, nonostante la presenza fisica di un modem in casa.

Quel modem è il TIM HUB Voce, fornito in comodato d’uso gratuito. Si tratta di un dispositivo ZTE che arriva con la SIM già inserita all’interno, quella che serve per agganciarsi alla rete FWA dell’operatore. Il telefono fisso va collegato all’apposita porta telefonica del dispositivo, e da lì tutto funziona come prima dal punto di vista dell’utente. C’è anche una batteria integrata, pensata per garantire il funzionamento in caso di blackout, dettaglio non secondario per chi usa la linea fissa come riferimento in situazioni di emergenza. Un vincolo però c’è. Il TIM HUB Voce deve essere collegato alla corrente e alla presa telefonica a muro, quindi funziona solo ed esclusivamente nell’abitazione dove la linea è attiva. Portarselo dietro in vacanza o in una seconda casa non è previsto.

Il contesto dello switch off del rame

Tutta questa manovra si inserisce nel piano di switch off progressivo della rete in rame di FiberCop, partito già nel 2024. Le linee telefoniche solo voce in RTG sono esattamente quelle destinate a sparire nelle aree servite dalle centrali per cui è prevista la dismissione, e da qui nasce la spinta a spostare i clienti su tecnologie alternative prima che la questione diventi obbligata.

Sul fronte delle offerte FWA solo voce, intanto, anche a Settembre 2026 resta proposta ad alcuni già clienti mobile la possibilità di attivare TIM Tutto Voce FWA Per TE, disponibile dal 26 Luglio 2026. Il prezzo promozionale è di 14,50 euro al mese invece dei 24,50 euro di listino, grazie a uno sconto di 10 euro al mese in fattura riservato a chi ha attiva solamente una linea mobile TIM e vuole aggiungere la linea fissa solo voce.