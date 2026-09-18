Kena 5G Promo: primo mese gratis, poi 0,99 euro al mese

Chi ha una SIM Kena con offerta solo 4G potrebbe trovare in questi giorni una sorpresa nell’app dell’operatore, perché Kena 5G Promo 1 mese sta tornando a comparire tra le opzioni attivabili da alcuni già clienti, con il primo mese gratuito e poi il rinnovo al solito costo di 0,99 euro al mese. Niente di clamoroso sul piano economico, va detto, ma per chi navigava ancora in quarta generazione si tratta del modo più rapido per sbloccare la rete di quinta senza mettere mano al portafogli almeno per i primi trenta giorni.

Un passo indietro serve per capire il contesto. Kena, operatore semivirtuale e secondo marchio di TIM, appoggia la propria offerta sulla rete dell’operatore madre in 2G e 4G, mentre il 5G è arrivato soltanto dal 16 luglio 2025, con velocità limitata fino a 250 Mbps. In alcuni casi l’accesso è compreso nel prezzo, in altri va abilitato a parte. Tutte le attuali offerte mensili a partire da 5,99 euro al mese includono già l’abilitazione, così come Kena Pack 5G e alcune proposte da 4,99 euro al mese. Chi ha una di queste tariffe non deve fare nulla, anche se non sono mancate segnalazioni di ritardi nell’attivazione, con il 5G che in certi casi non è partito insieme all’offerta.

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Come funziona l’opzione con il primo mese gratis

Per i clienti con tariffe solo 4G la strada normale è l’opzione Kena 5G a pagamento, appunto 0,99 euro al mese. La versione promozionale che sta girando nella sezione “Opzioni” dell’app Kena funziona in modo identico, con l’unica differenza del primo mese a costo zero, dopodiché il rinnovo scatta automaticamente alla cifra piena, salvo disattivazione. Nella scheda dell’app viene indicato anche 1MB di traffico dati incluso, dettaglio poco rilevante nella pratica ma presente nelle condizioni. Nessuna data di scadenza è stata comunicata per questa promozione, quindi non si sa quanto resterà disponibile.

Un vincolo c’è ed è importante: l’opzione può essere attivata soltanto se sulla linea è già presente un’offerta, oppure contestualmente all’attivazione dell’offerta stessa sulla medesima SIM. Passato il mese gratuito, il rinnovo avviene ogni mese sempre nello stesso giorno, coincidente con quello di attivazione dell’offerta, secondo quanto previsto dalla Legge 172/2017. Solo per le attivazioni effettuate il 31 del mese il rinnovo cadrà l’ultimo giorno utile del mese successivo. L’addebito viene scalato dal credito residuo della SIM entro un massimo di 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta, con conferma via SMS. Se il credito non basta l’opzione va in sospensione per 90 giorni: ricaricando in quella finestra torna subito utilizzabile, altrimenti parte la procedura di cessazione definitiva.

Le velocità reali di Kena in 5G

Sul fronte prestazioni conviene tenere le aspettative allineate ai numeri dichiarati. Con Kena 5G Promo 1 mese, come con l’opzione standard, il tetto massimo è di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, lo stesso del profilo base del 5G di TIM. Il marchio principale, invece, mette a disposizione anche il profilo 5G Ultra che arriva fino a 2 Gbps, quindi la differenza tra i due mondi resta netta.

Servono poi le condizioni giuste, ossia uno smartphone compatibile e la presenza in un comune coperto dalla rete 5G TIM. Dove il segnale di quinta generazione non c’è, o con un dispositivo non abilitato, la navigazione ricade sul 4G con velocità massime stimate fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, che l’operatore indica come limiti ufficiali.