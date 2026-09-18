Capita di rado, ma quando succede l’effetto è quello di un piccolo panico: l’account sparito dal login di Windows 11, con la schermata di accesso che semplicemente non mostra più il nome dell’utente, pur senza che nessuno abbia cancellato nulla. È esattamente lo scenario raccontato in un caso finito su Reddit, dove il profilo locale risultava ancora perfettamente presente nel sistema, cartelle comprese, ma di fatto irraggiungibile al momento dell’avvio.

Il dettaglio che rende la faccenda meno drammatica di quanto sembri è proprio questo: i file nella cartella Users erano tutti lì, intatti. Documenti, impostazioni, personalizzazioni. Non si trattava quindi di una cancellazione dell’account, né di un profilo corrotto in senso classico, ma di qualcosa che impediva a Windows di elencare quell’utente tra quelli selezionabili. Una specie di invisibilità forzata, insomma, che lascia il sistema operativo funzionante e i dati al loro posto.

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Dove si nasconde il problema dentro il Registro di sistema

La strada percorsa dall’utente per rimettere le cose a posto passa dal Registro di sistema, e qui serve una premessa che non è affatto una formalità. Il Registro è il database in cui Windows conserva praticamente ogni configurazione, dalle più banali a quelle che tengono in piedi l’avvio della macchina. Toccare la chiave sbagliata, o cancellare un valore che sembrava innocuo, può tradursi in malfunzionamenti seri, fino allo scenario peggiore in cui l’unica via d’uscita diventa un ripristino completo oppure una reinstallazione da zero.

Detto questo, la posizione da controllare è la seguente:

HKEYLOCALMACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonSpecialAccountsUserList

È qui che il sistema tiene traccia degli account da trattare in modo particolare rispetto alla schermata di accesso. Un valore fuori posto in questo punto basta a far sparire un nome utente dall’elenco, anche quando tutto il resto funziona normalmente. Nel caso segnalato, è stato proprio il primo controllo effettuato, e da lì è arrivata la risoluzione.

Perché conviene muoversi con cautela

Chi non ha dimestichezza con l’editor del Registro farebbe bene a non improvvisare. Prima di qualsiasi modifica, la regola non scritta è sempre la stessa: esportare una copia della chiave su cui si sta intervenendo, così da poterla ripristinare in caso di errore. È un’operazione di pochi secondi che può evitare ore di problemi.

Vale anche la pena ricordare che un profilo locale non visibile non significa automaticamente un profilo perso. La distinzione è importante, perché il primo istinto di molti è quello di creare subito un nuovo account e iniziare a spostare file a mano, magari da un ambiente di ripristino. Una soluzione che funziona, certo, ma lunga e con il rischio concreto di lasciare indietro impostazioni, licenze software e configurazioni personali accumulate negli anni.

Il caso di Windows 11 descritto su Reddit resta comunque un’eccezione. Non c’è un bug diffuso, non è una situazione che colpisce migliaia di macchine, e la maggior parte degli utenti non incontrerà mai questo tipo di comportamento. Ma conoscere il punto esatto in cui il sistema decide chi mostrare e chi no nella lista degli utenti torna utile, soprattutto quando l’alternativa sembra essere la reinstallazione completa.

Per chi si trova davanti a un utente scomparso dalla schermata iniziale, insomma, la prima verifica da fare riguarda quella chiave specifica dentro Winlogon, prima di considerare qualsiasi intervento più drastico sul sistema.